BD Edizioni ha comunicato tutte le novità di Marzo 2022 del catalogo J-POP Manga!

A partire dalla nuova edizione di Alice in Borderland, di Haro Aso e al cofanetto di Alma, di cui abbiamo già parlato, per proseguire con Oshi no Ko – My Star 1, opera vincitrice del Next Manga Award 2021 con ben 2 milioni di copie già vendute in Giappone! Ma anche Super Mario Mangamania, La mia fuga alcolica – scappando dalla realtà di Kabi Nagata, Nel suolo di Junji Ito e l’attesissimo Number 5 del maestro Taiyo Matusmoto. Continuano inoltre molte delle serie più seguite di J-POP Manga: Komi can’t communicate 16, Hanako Kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 15, Kowloon Generic Romace 4, Frieren – oltre la fine del viaggio 4 e tanti altri!

Di seguito tutti i dettagli, come riportati dal comunicato stampa della casa editrice.

Le uscite BD Edizioni J-Pop Manga di Marzo 2022

Il 2 marzo arriva il primo volume dell’attesissima nuova edizione di Alice in Borderland, il manga di Haro Aso, già autore di Zombie100, che ha ispirato la serie di successo su Netflix.

Sarà disponibile il cofanetto da collezione di Alma, opera sci-fi post-apocalittica di Shinji Mito.

Il 2 marzo in libreria, fumetteria e negli store online il volume 6.5 di NeuN di Tsutomu Takahashi porta a conclusione la prima parte della serie, con in allegato il cofanetto per raccogliere la serie. Si amplia la Osamushi Collection con Il mio Son Goku 1! Continuano Kowloon Generic Romance 4, La finestra di Orfeo 7 e So I’m a spider, so what? 10.

9 marzo

Il 9 marzo in libreria la raccolta delle migliori storie manga con protagonista l’idraulico più famoso del mondo, scritte e disegnate da Yukio Sawada: Super Mario Mangamania.

Sarà inoltre disponibile l’attesissimo quarto volume di Yarichin Bitch Club, l’opera boy’s love più apprezzata di Ogeretsu Tanaka, nell’edizione regular e deluxe con in allegato un esclusivo illustration book!

Continuano anche molti dei titoli più seguiti di J-POP Manga: Frieren – oltre la fine del viaggio 4, Golden Kamui 26, Hanako Kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 15, I diari della speziale 6, Jelousy 4 e Komi can’t communicate 16.

16 marzo

Il 16 marzo arriva la nuova opera di Taiyo Matsumoto: dopo Sunny, Tekkon Kinkreet, Go Go Monster e I gatti del Louvre, sarà disponibile Number 5 nel box da collezione che raccoglie i due volumi. In un mondo quasi totalmente coperto da un rovente deserto, un gruppo di sette persone dalle eccezionali capacità agisce per mantenere l’ordine globale. Ma quando uno di loro, noto come il miglior cecchino del pianeta, si dà alla macchia con la sua assistente, la crisi che ne scaturisce scatena il caos!

Dopo La Mia Prima Volta – My Lesbian Experience With Loneliness e Lettere a Me Stessa – Dopo la Mia Prima Volta, Kabi Nagata, continua il racconto autobiografico con La mia fuga alcolica –Scappando dalla realtà; l’esigenza inarrestabile di lenire il dolore della realtà ha condotto l’autrice sulla via dell’alcolismo, e ogni giorno che passa, Nagata sente sfuggire sempre più a ogni controllo la propria spirale discendente. Prima della sua anima, a cedere sotto i pugni dell’alcol è però il suo corpo, al punto che l’autrice è costretta a un ricovero d’urgenza. Inizia così un nuovo capitolo nella vita di una delle più apprezzate mangaka degli ultimi anni, alla ricerca di una strada verso la serenità e verso il ritorno alla creatività.

Continuano anche BJ Alex Box 3, Non tormentarmi, Nagatoro! 6, Black Jack 6, Zombie 100 vol. 7, Super HxEros 11 e Alma 1.

23 marzo

Il 23 marzo arriva il successo da oltre 2 milioni di copie vendute in Giappone, già candidato a numerosi premi e vincitore del Next Manga Award 2021: Oshi no Ko – My star 1. L’opera di Aka Akasaka e Mengo Yokoyari dà uno sguardo sulla magia, non sempre bianca, del mondo dello spettacolo. Goro è un ginecologo e lavora in una cittadina di campagna. Non ha alcun legame con il mondo dello spettacolo, a parte la passione per le idol. E la sua preferita, Ai Hoshino, ha appena iniziato la scalata verso il successo. L’inaspettato incontro tra i due, dagli esiti tragici, metterà in moto gli ingranaggi del destino… Solo per la prima edizione, Oshi no ko – my star 1 avrà una copertina speciale effetto olografico e inoltre, in allegato, l’esclusiva Meet your idol card, una speciale tessera in PVC collezionabile che diventa una Photo Opportunity con la protagonista Ai Hoshino.

Il 23 marzo arriva anche il cofanetto da collezione di Kakegurui Midari, lo spin-off del successo che ha ispirato la serie anime e live action in streaming su Netflix, completo in 4 volumi; in questo atteso prequel, scopriremo il passato di Midari Ikishima e come è entrata nel Consiglio Studentesco del prestigioso Liceo Hyakkao, l’istituto frequentato dai rampolli delle élite e nel quale i rapporti di forza fra gli studenti sono stabiliti dall’abilità nelle scommesse e nel gioco d’azzardo. Quali sono i segreti di Midari e cosa lega la sua ascesa alla sfortunata compagna di scuola Nureba Ayame?

Infine, si amplia la Junji Ito Collection con il nuovo volume: Nel Suolo e altre storie. Una raccolta di racconti dell’orrore di uno dei mangaka più apprezzati del momento!

Continuano Tokyo Revengers 13, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 4, Nuvole a Nord-Ovest 2 e Il Terzo Occhio 4.

30 marzo

Dagli autori de La sirena cannibale, Love After World Domination 1 di Hiroshi Noda e Takahiro Wakamatsu, di cui è in arrivo anche la trasposizione animata. Lui è Fudo Aikawa, conosciuto anche come Red Gelato, il capo dei Gelato 5, una squadra che si batte per la pace nel mondo! Lei è Desumi Magahara, altrimenti nota come la Principessa della Morte, una combattente della società segreta Gekko che trama la conquista del pianeta! Possibile che tra i due sia nato un sentimento che va oltre le imposizioni dalle loro rispettive organizzazioni?

Continuano Number 5 – 1, Alma 2, BJ Alex 5 e Kingdom 51.

Ristampe J-Pop Manga di Marzo 2022

Tornano disponibili dalla prossima settimana Ballad X Opera 01 – 05, Gon box vol. 1-3, Land of the Lustrous 04, Servamp 02 – 07, Sword Art Online. Aincrad box vol. 1-2, Sword Art Online. Aincrad vol. 1 – 2, Tekkon Kinkreet omnibus, Tokyo Ghoul:Re Vol. 13 e Tokyo Ghoul vol. 2, ma non solo.

Eventi

Tornano le fiere e le presentazioni! La casa editrice milanese sarà infatti presente ai seguenti eventi:

Super Mario Day: presentazione Super Mario Manga Mania + sfida Super Mario Kart Feltrinelli!

10 marzo: Con Noemi Mortella (Sober) ed Edoardo Esposito (Sespo), ore 18, Feltrinelli Piazza Piemonte, 2/4 Milano

Be Comics!

Padova, 18-20 marzo

Lucca Collezionando

Lucca, 2-3 aprile

Romics

Roma, 7-10 aprile

Comicon

Napoli, 22 – 25 aprile

Etna Comics

Catania, 1-5 giugno