One Piece episodio 1013: trailer e data per il ritorno di Ace

One Piece con la saga di Wano sta gettando delle basi solide e impattanti per la storia tracciata da Oda, riunendo innumerevoli pirati e guerrieri fuori dal comune, proprio come successe nella leggendaria saga di Marineford.

Il percorso affrontato dal futuro Re dei Pirati è stato colmo di insidie e pericoli, e nonostante la sua enorme dedizione, Rufy non è arrivato a combattere Kaido da solo, ma anzi lo ha fatto grazie e soprattutto a persone straordinarie e uniche, persone che spesso si sono sacrificate per lui, come successo a suo fratello adottivo Portgas D. Ace, che nel grande scontro con la Marina ha trovato la morte per mano di Akainu, che si era accanito sul suo amato Rufy, che intanto aveva ingaggiato uno scontro violento e senza via d’uscita con l’Ufficiale della Marina.

Nonostante il caos di Onigashimna, Ace riesce a tornare nella serie, lasciando una considerevole emozione già dal piccolo promo condiviso online. Successivamente al flashback riguardante Otama a inizio saga, adesso è il turno di Yamato di ricordare il suo incontro con il leggendario Ace.

L’episodio 1013 intitolato Il passato di Yamato – L’uomo che mira alla testa di un imperatore, di cui potete osservare il trailer nel tweet in calce, racconterà il rapporto tra Ace e Yamato discusso in precedenza, rivelando così i moventi che hanno condotto la donna alla conoscenza del fratello adottivo di Rufy.

La puntata sarà un vero e proprio episodio speciale dedicato ad Ace, visto che gli eventi narrati traggono spunto sì dal manga, ma il tutto sarà arricchito per l’occasione, che sancisce il ritorno, seppur in un flashback, di Ace pungo di fuoco, il fratello di Rufy.

¡¡El episodio de la próxima semana de One Piece ("El pasado de Yamato. El hombre que apunta a la cabeza de un Yonkou") tiene una pinta increible 😍😍😍!! Me alegra que vayan a meter escenas extra, y más si es con la calidad que vemos en el avance 👍👍👍 #ONEPIECE #アニワン pic.twitter.com/4UxrKKxtXa — Sergio (redon) (@Mugiwara_23) February 27, 2022

Ricordiamo che One Piece avrà una versione in live-action prodotto da Netflix:

Il cast quando è stato rivelato ovviamente ha suscitato polemiche e discussioni non indifferenti da parte del pubblico, mantenendo alte la diffusione delle news nelle prime settimane della dichiarazione ufficiale degli attori.

One Piece attualmente è al capitolo 1042; la saga di Wano è alle battute finali e Rufy è sempre più pronto al suo destino. Se il live-action avrà successo, il materiale alla produzione ed agli sceneggiatori, di certo non mancherà. Il caso Cowboy Bebop (qui la nostra recensione) di certo ha scosso l’utenza che non ha alte aspettative per la produzione.