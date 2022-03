Studio Ghibli: Nizo Yamamoto dona supporto alle vittime in Ucraina

Studio Ghibli: Nizo Yamamoto uno degli storici animatori del famoso studio di animazione, ha dichiarato di mettere in vendita alcune sue opere per aiutare l’Ucraina a livello economico, per sostentare le spese immonde da affrontare ogni giorno per via della situazione scatenata dalla Russia.

L’artista, a cui è dedicato addirittura un intero museo in Giappone, ha esplicato di quanto il tema della guerra sia toccante ed importante per lui, proprio perché viene da Nagasaki, una delle città bombardate durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1945, quindi è facile capire la sua empatia e il valore del suo gesto.

Attraverso un messaggio condiviso su Twitter, l’artista ha dichiarato la sua avversione verso la Russia, che ha scaturito l’incredibile empatia e sensibilità dell’uomo, ricordandogli i suoi trascorsi a Nagasaki durante la guerra:

Mi oppongo all’invasione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che ha subito un gesto davvero orrorifico. Al momento sto pensando a cosa posso fare per aiutare le vittime ucraine, vorrei fare una donazione tramite l’UNICEF e vendere alcune delle mie opere per devolvere il ricavato in beneficenza, così da poter fare, nel mio piccolo, la mia parte. Annuncerò i dettagli in seguito ad ulteriori conferme.

Ricordiamo che Nizo Yamamoto ha lavorato ad alcuni dei lungometraggi più importanti dello Studio Ghibli, come Art Director quindi, per Laputa: Castello nel Cielo, La Principessa Mononoke e il film strappalacrime La tomba delle lucciole, film incentrato sugli orrori del secondo conflitto mondiale; senza ombra di dubbio le sue opere andranno a ruba, e il ricavato fortunatamente sarà devoluto per una giusta causa.

L’artista non ha ancora confermato lo svolgersi della vendita, e quindi è bene se teniamo d’occhio il suo profilo ufficiale per ottenere ulteriori aggiornamenti.

Tutto il mondo si sta muovendo per aiutare l’Ucraina, con ogni mezzo e metodo possibile, sperando sempre di fare di più ad ogni occasione. Dopo le grandi case di distribuzione cinematografica statunitensi che hanno deciso di bloccare la propria distribuzione in Russia, di certo quest’ultima ideata dall’artista dello Studio Ghibli Nizo Yamamoto, fa capire ancora una volta la capacità di solidarietà ed empatia del mondo, verso disgrazie più grandi, che purtroppo negli ultimi anni sono veramente aumentate in maniera esponenziale.