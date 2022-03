Fullmetal Alchemist è ufficialmente diventato un cult intramontabile della cultura pop, specialmente nel suo Paese natale, ovvero il Giappone. Oltre gli innumerevoli elogi e riconoscimenti da parte degli appassionati di tutto il mondo, Fullmetal Alchemist si ripropone al pubblico con un sequel del live-action a lui dedicato, questa volta diviso in due parti.

L’account Twitter ufficiale del franchise ha condiviso il materiale riguardante il film, che continuerà a raccontare la leggendaria storia dei fratelli Elric, una delle vicende più immersive ed amate dai vari appassionati di manga e anime.

In calce il trailer appena discusso da ammirare in tutta la sua potenza visiva:

Nella breve ma intensa clip vengono mostrati alcuni nuovi personaggi, che entreranno a far parte delle vicende in maniera impattante. La prima parte del live-action uscirà in Giappone il 20 maggio, e sarà intitolata Fullmetal Alchemist: Scar the Avenger. La seconda, invece, uscirà il 24 giugno e sarà intitolata Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy.

Il primo lungometraggio dedicato al manga in questione, ha visto la luce nel 2017, per l’egregia regia di Fumihiko Sori, che ha adattato il primo arco narrativo del manga di Hiromu Arakawa. Il film ebbe un buon successo, e infatti già in quel periodo ricorrevano dei rumors riguardanti un sequel, ma prontamente non si è saputo più nulla.

Inoltre, vi rammentiamo che il manga è uscito tra il 2000 ed il 2010, composto da 108 capitoli complessivi, più uno speciale. In Italia Planet Manga sta ripubblicando una ristampa di pregiata qualità, ovvero la Fullmetal Alchemist – Ultimate Deluxe Edition, dove le tavole diventano molto più incisive grazie alla qualità della stampa e del formato gigante.

Inoltre sono state realizzate anche due serie animate dedicate intitolate Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist: Brotherhood, quest’ultima maggiormente apprezzata dai fan, vista l’enorme fedeltà ai testi, le tavole e le vicende originali.

I live-action in Giappone, come sempre assumono un ruolo rilevante diverso dal nostro, che spesso e volentieri conducono sulla strada del fallimento, anche se ogni tanto sono concesse delle eccezioni spesso contrastanti da parte di pubblico e critica.