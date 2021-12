Fullmetal Alchemist Mobile – le visual di Edward, Alphonse e Winry

Square Enix ha diffuso le nuove visual dei protagonisti di Fullmetal Alchemist Mobile, il gioco per dispositivi iOS e Android basato sul manga di Hiromu Arakawa.

Ecco quindi nuove immagini di Winry Rockbell, Alphonse ed Edward Elric:

Prestano loro la voce Megumi Takamoto, Romi Park e Rie Kugimiya — già doppiatrici dei personaggi negli adattamenti anime.

Fullmetal Alchemist Mobile è uno dei progetti che celebrano il 20° anniversario del manga e arriverà in Giappone nel corso dell’Estate 2022.

Hiromu Arakawa ha serializzato Fullmetal Alchemist – L’Alchimista d’Acciaio sulle pagine della rivista Shonen Gangan della casa editrice Square Enix dal 12 Luglio 2001 all’11 Settembre 2010.

I capitoli della serie compongono 27 volumi.

Il manga ha ispirato due serie animate per la tv, due film animati per il cinema, OVA, un film live action, videogiochi e light novel.

In Italia Planet Manga pubblica il manga, Dynit ha portato le serie e i film animati, mentre il live action è uscito su Netflix.

Sempre su Netflix sono arrivate anche le due serie animate, trasmesse tempo fa anche su Man-Ga dopo il successo della prima messa in onda su MTV.

Recentemente è stato annunciato un board game, mentre la Arakawa ha iniziato la pubblicazione di un nuovo manga.