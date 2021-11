Hiromu Arakawa: titolo, trama, data di uscita e immagine del suo nuovo manga

Hiromu Arakawa, apprezzata autrice di Fullmetal Alchemist, sta per lanciare la sua nuova serie manga di cui vi abbiamo dato notizia in Estate.

Il numero 12 di Shonen GanGan di Square Enix ha ora annunciato che la serie ha per titolo Yomi no Tsugai e che debutterà il 10 Dicembre 2021 sul numero successivo della rivista.

Il manga segue le vicende di Yuru, un ragazzo che vive in uno sperduto villaggio di montagna, trascorrendo il tempo a caccia di uccelli in armonia con la natura.

Un giorno Asa, sua sorella gemella, viene chiamata a servire nella prigione nel cuore del villaggio; un compito che la confine là.

Lentamente Yuru svelerà il mistero innaturale nascosto sotto il suo tranquillo villaggio.

Di seguito una immagine di anteprima:

Hiromu Arakawa e Fullmetal Alchemist

Hiromu Arakawa ha serializzato Fullmetal Alchemist – L’Alchimista d’Acciaio (Full Metal Alchemist – Hagane no Renkinjutsushi) sulle pagine della rivista Shonen Gangan della casa editrice Square Enix dal 12 Luglio 2001 all’11 Settembre 2010.

I capitoli della serie vanno a comporre 27 volumi.

Il manga ha ispirato due serie animate per la tv, due film animati per il cinema, OVA, un film live action, videogiochi e light novel.

In Italia Planet Manga pubblica il manga, Dynit ha portato le serie e i film animati, mentre il live action è uscito direttamente su Netflix.

Sempre su Netflix sono arrivate anche le due serie animate, trasmesse tempo fa anche su Man-Ga dopo il successo della prima messa in onda su MTV.