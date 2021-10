Fullmetal Alchemist: Brotherhood – The Promised Day, annunciato il board game

Fullmetal Alchemist: Brotherhood – The Promised Day è il primo gioco da tavolo basato sulla seconda trasposizione anime del manga di Hiromu Arakawa.

Come indica il titolo, è incentrato sul Giorno della Promessa e i giocatori dovranno cercare di fermare il piano del Padre.

Si potrà giocare fino in quattro e una partita durerà tra 30 e 45 minuti.

Il board game uscirà per Square Enix in Giappone il 26 Marzo 2022 al costo di circa 40 Euro.

Non ci sono informazioni su una distribuzione al di fuori del Giappone, ma Square Enix ha confermato che ci saranno quattro manuali nella confezione: in Giapponese, Inglese, Tedesco e Francese.

Il set, inoltre, include 147 card illustrate.

È una delle novità per i 20 anni dell’opera originale, tra le quali troviamo anche un gioco per dispositivi mobili.

Hiromu Arakawa ha serializzato Fullmetal Alchemist – L’Alchimista d’Acciaio sulle pagine della rivista Shonen Gangan della casa editrice Square Enix dal 12 Luglio 2001 all’11 Settembre 2010; i capitoli della serie sono stati raccolti in 27 volumi.

Il manga ha ispirato due serie animate per la tv, due film animati per il cinema, OVA, un film live action, videogiochi e light novel.

In Italia Planet Manga pubblica il manga, Dynit ha portato le serie e i film animati, mentre il live action è stato distribuito da Netflix.

Sempre su Netflix sono arrivate anche le due serie animate, trasmesse tempo fa anche su Man-Ga dopo il successo della prima messa in onda su MTV.

Ricordiamo che la Arakawa è al lavoro su un nuovo manga.