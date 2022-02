Fullmetal Alchemist: un progetto per il 20° anniversario

Fullmetal Alchemist ha in programma un progetto per celebrare il 20° anniversario, e lo farà con un nuovo poster.

Dopo la fine del manga e dell’anime, gli Elric Brothers hanno mantenuto un profilo basso e si sono presentati solo per pochi progetti selezionati.

L’ultimo è stato sicuramente per il film live-action di Fullmetal Alchemist, e ora i due vengono chiamati di nuovo per un evento speciale per l’anniversario.

L’intera cosa è stata chiarita oggi quando un nuovo sito Web per Fullmetal Alchemist è uscito in Giappone.

È stato lì che ai fan è stata mostrata una visuale realistica di Scar, completa di occhi rossi e tatuaggi. Con una mano davanti al viso, questo personaggio sembra minaccioso come sempre, ed è il volto attuale di questo evento anniversario.

Si può vedere il poster qui di seguito o sull’account Twitter AnimeTV:

Fullmetal Alchemist Manga 20th Anniversary Project announced! ✨More: https://t.co/KF7lyzrWJb pic.twitter.com/3h6HiNYkgB — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) February 17, 2022

Il sito Web ha pochissimi dettagli disponibili su questo progetto al momento.

Ospita semplicemente questa immagine di Scar in uno dei suoi angoli e si può individuare un conto alla rovescia.

A partire dal 17 febbraio, Fullmetal Alchemist afferma che mancano solo 13 giorni all’annuncio di questo evento anniversario, quindi si può segnare il 2 marzo sul calendario come data per tenere il passo e restare aggiornati.

Fullmetal Alchemist: il manga

Fullmetal Alchemist è un manga scritto e disegnato da Hiromu Arakawa. L’opera è stata pubblicata sulla rivista Monthly Shōnen Gangan di Square Enix dal 12 luglio 2001 al 12 giugno 2010 per un totale di 108 capitoli più un capitolo speciale.

In seguito questi sono stati raccolti in 27 volumi sotto l’etichetta Gangan Comics e pubblicati tra il 22 gennaio 2002 e il 22 novembre 2010.

Il manga è stato tradotto in diverse lingue, tra cui in italiano da Planet Manga, in inglese da Viz Media, in francese da Kurokawa, in spagnolo da Norma Editorial e in coreano da Haksan Publishing.