Fullmetal Alchemist Mobile – primo trailer e periodo di uscita del gioco

Fullmetal Alchemist Mobile è il gioco per dispositivi iOS e Android basato sull’acclamato manga di Hiromu Arakawa.

Il gioco, pubblicato da Square Enix, sarà gratuito con acquisti in app e permetterà agli appassionati dell’opera di rivivere la storia originale.

Sarà completamente doppiato e realizzato in computer grafica 3D, per un mix di scene animate e battaglie alchemiche.

A seguire il primo trailer:

Fullmetal Alchemist Mobile è uno dei progetti che celebrano il 20° anniversario del manga e arriverà in Giappone nel corso dell’Estate 2022.

Hiromu Arakawa ha serializzato Fullmetal Alchemist – L’Alchimista d’Acciaio sulle pagine della rivista Shonen Gangan della casa editrice Square Enix dal 12 Luglio 2001 all’11 Settembre 2010; i capitoli della serie sono stati raccolti in 27 volumi.

Il manga ha ispirato due serie animate per la tv, due film animati per il cinema, OVA, un film live action, videogiochi e light novel.

In Italia Planet Manga pubblica il manga, Dynit ha portato le serie e i film animati, mentre il live action è stato distribuito da Netflix.

Sempre su Netflix sono arrivate anche le due serie animate, trasmesse tempo fa anche su Man-Ga dopo il successo della prima messa in onda su MTV.

Recentemente è stato annunciato un board game, mentre la Arakawa ha iniziato la pubblicazione di un nuovo manga.