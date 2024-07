Kagurabachi riceve un grande apprezzamento da Masashi Kishimoto

Kagurabachi si sta preparando per l’uscita del prossimo volume del manga in Giappone, e il famoso mangaka di Naruto ha condiviso un importante sostegno per la nuova serie che sta conquistando il mondo.

Infatti Kagurabachi ha preso il sopravvento sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ancor prima che il manga facesse il suo debutto ufficiale lo scorso autunno. E nel corso dei mesi è diventato sempre più seguito con ogni nuovo capitolo. La serie shonen nata dalla mente di Takeru Hokazono ha già ottenuto l’approvazione di famosi mangaka come Kohei Horikoshi di My Hero Academia e altri. Ma ora il franchise ha ottenuto un altro importante sostegno da parte di una delle più grandi figure leggendarie di Shonen Jump.

Il terzo volume di Kagurabachi è arrivato sugli scaffali dei negozi il 4 luglio in Giappone. E con esso il mangaka della serie Naruto, Masashi Kishimoto, ha condiviso una raccomandazione speciale per la serie indirizzata ai fan. Apprezzando il talento e lo stile di Hokazono, Kishimoto è sicuro che i fan adoreranno Kagurabachi. Di seguito riportiamo il messaggio:

“C’è potere ed emozione nelle immagini che ti affascinano. Questo talento, questo stile, è ciò che i fan dei manga amano“.

La serie manga Kagurabachi di Takeru Hokazono ha attualmente quasi 40 capitoli al suo attivo. E nonostante la concorrenza quasi spietata di Weekly Shonen Jump, ci sono buone possibilità che Kagurabachi prosegua il suo percorso. Questo anche perché Shueisha ne parla tutt’ora.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi da questo manga che sta conquistando la rivista Weekly Shonen Jump con ogni nuovo capitolo, Kagurabachi si concentra sulle vicende del protagonista Chihiro. Quest’ultimo trascorre le sue giornate a lavorare con suo padre, un famoso fabbro di spade. Infatti il suo sogno è quello di diventare abile quanto lui per poi superarlo. Tuttavia la loro vita cambierà per sempre quando all’improvviso suo padre sarà assassinato per alcune lame e da quel momento in poi Chihiro vivrà solo per la vendetta.

Per quanto riguarda il franchise di Naruto, i nuovi capitoli di Boruto: Two Blue Vortex sono disponibili sull’app MangaPlus di Shueisha.

