L’autore di My Hero Academia vuole che tutti leggano Kagurabachi

Kagurabachi ha suscitato grande interesse l’anno scorso al momento del debutto, e ciò è dire poco. Pubblicato nell’autunno del 2023, il manga è diventato oggetto di numerose discussioni su Shonen Jump già prima del lancio del suo primo capitolo. La serie ha saputo mantenere l’entusiasmo anche attraverso i suoi primi due archi narrativi. Ora, con l’attesa uscita del primo volume, il creatore di My Hero Academia ha deciso di sostenere attivamente questo nuovo progetto.

Proprio così! Kohei Horikoshi, il creatore di My Hero Academia, ha dichiarato di essere un grande fan di Kagurabachi. Horikoshi ha scritto una raccomandazione per il manga prima dell’uscita del primo volume, elogiando la serie fantasy d’azione per le sue composizioni “simili a un film”.

Secondo le parole di Horikoshi, Kagurabachi lo ha lasciato “stupito” per la sua straordinaria regia e ha elogiato il creatore, affermando che Hokazono comprende appieno il significato di essere “cool”.

L’appoggio di un autore di spicco come Horikoshi è senza dubbio un grande vantaggio per Kagurabachi, soprattutto considerando l’importanza del passaparola nelle prime fasi di una serie manga. La crescente attenzione sui social media, generata dagli appassionati, ha già posto enormi aspettative sul primo volume di Kagurabachi. L’opera è stata sotto pressione per ottenere importanti supporti, e la firma del creatore di My Hero Academia soddisfa certamente questo requisito.

Per chi non fosse ancora familiarizzato con Kagurabachi, la serie ha recentemente concluso il suo secondo arco narrativo, e il primo volume è già disponibile in Giappone. Gli attuali capitoli della storia possono essere letti sull’app Shonen Jump.

Il protagonista della storia è Chihiro, un giovane ragazzo, aspira a diventare un fabbro e si allena diligentemente sotto la guida di suo padre. Inizialmente, il padre giocoso e il figlio taciturno conducevano una vita colma di risate, ma tutto cambia in un tragico giorno. Un legame insanguinato e la perdita di una vita quotidiana felice. Chihiro infiamma le fiamme dell’odio, portando con sé una risoluta determinazione nel cuore.

