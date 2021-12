Hiromu Arakawa: una cover a colori per il suo nuovo manga

L’account Twitter di Manga Mogura RE ha pubblicato quella che sarà la cover del nuovo numero di Monthly Shonen Gangan – la cui uscita è prevista per il mese di gennaio del 2022.

In primo piano, è possibile scorgere il nuovo manga di Hiromu Arakawa Yomi no Tsugai che debutterà, ufficialmente, il 10 dicembre 2021 sulle pagine del magazine nipponico.

A seguire, l’immagine della cover in questione.

La trama del nuovo manga dell’autrice ha, come protagonista, Yuru, un ragazzo che vive all’interno di un villaggio immerso in un contesto paesaggistico incontaminato. Un giorno, sua sorella Asa viene chiamata in causa per servire all’interno della prigione della comunità. Purtroppo, il suo confinamento spingerà Yuru a svelare i profondi misteri che ruotano intorno al suo villaggio di appartenenza.

Le pubblicazioni, in Italia, dei manga di Hiromu Arakawa

Quella che segue è la sinossi di Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition, edita da Panini Comics:

L’ATTESA È FINITA: L’EDIZIONE DEFINITIVA DEL CAPOLAVORO DI HIROMU ARAKAWA È QUI! L’avvincente storia dei fratelli Elric in una nuova edizione, per la prima volta con tutte le pagine a colori realizzate da Hiromu Arakawa. Diciotto emozionanti volumi per scoprire o riscoprire un manga che ha conquistato il mondo.

L’edizione italiana de La leggenda di Arslan è curata dalla divisione Planet Manga di Panini Comics. A seguire, la sinossi del primo volume estratta dal sito ufficiale della casa editrice:

Il sovrano del regno di Pars è pronto alla battaglia. Con lui, per la prima volta, il figlio Arslan. Un battesimo del fuoco che il giovane principe non potrà dimenticare… Ecco finalmente il tanto atteso ritorno della grande Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist) al manga d’azione nella versione a fumetti della saga letteraria di Yoshiki Tanaka.

Steso dicasi per Silver Spoon, edito sempre da Panini Comics: