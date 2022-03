Alien: un nuovo film prodotto da Ridley Scott in arrivo in streaming

Un nuovo film di Alien diretto da Fede Álvarez e prodotto da Ridley Scott è ufficialmente in lavorazione per Hulu, e arriverà in Italia sotto l’egida Star, in streaming su Disney+.

Secondo The Hollywood Reporter, 20th Century Studios ha incaricato Álvarez di scrivere e dirigere un nuovo film di Alien, con il regista del franchise originale Ridley Scott che produce tramite Scott Free Productions. Il film è stato realizzato per Hulu come parte dei piani della 20th Century di realizzare più di 10 film all’anno per la piattaforma.

Álvarez è noto per aver diretto il film del 2016 Man in the Dark (Don’t Breathe) e il reboot del 2013 de La Casa (Evil Dead) di Sam Raimi, entrambi co-sceneggiati insieme a Rodo Sayagues. Più recentemente, Álvarez e Sayagues hanno scritto il soggetto per il sequel di Non Aprite Quella Porta (Texas Chainsaw Massacre) del 2022 di Netflix, che è stato adattato in una sceneggiatura da Chris Thomas Devlin e diretto da David Blue Garcia.

I dettagli sulla versione di Alvarez del franchise di Alien sono stati tenuti strettamente nascosti al momento, anche se le fonti lo descrivono come “non collegato ai film precedenti”. Il film di Alvarez dovrebbe quindi essere anche distinto dalla prossima serie televisiva su FX Alien, che è diretta dal creatore di Legion e Fargo Noah Hawley. Sia questo nuovo film che la serie di Alien arriveranno in Italia in streaming attraverso Disney+.

Diretto da Scott da una sceneggiatura di Dan O’Bannon, l’amato film horror fantascientifico Alien è uscito per la prima volta nei cinema nel 1979. Alien è stato seguito nel 1986 da un sequel orientato all’azione intitolato Aliens – Scontro Finale, scritto e diretto da James Cameron. Alien 3 diretto da David Fincher è uscito nel 1992, seguito da Alien: La Clonazione diretto da Jean-Pierre Jeunet nel 1997. Alien vs. Predator e Aliens vs. Predator: Requiem, un paio di film crossover con il franchise di Predator, sono usciti nel 2004 e 2007, rispettivamente. In seguito Scott è tornato al franchise per dirigere i film prequel Prometheus e Alien: Covenant, usciti rispettivamente nel 2012 e nel 2017. Oltre a produrre il film di Álvarez, Scott è anche coinvolto nella produzione della serie TV di Hawley.