Texas Chainsaw Massacre – il primo trailer del film Netflix

Texas Chainsaw Massacre, il sequel diretto di Non Aprite quella Porta, arriverà in esclusiva su Netflix il 18 Febbraio 2022 come vi abbiamo riportato.

Nel film Melody (Sarah Yarkin), la sua sorella adolescente Lila (Elsie Fisher) e i loro amici Dante (Jacob Latimore) e Ruth (Nell Hudson) si dirigono verso la cittadina sperduta di Harlow, in Texas, per iniziare una nuova, idealistica iniziativa imprenditoriale.

Ma i loro sogni diventano presto un incubo a occhi aperti quando si fermano accidentalmente a casa di Leatherface, il folle serial killer la cui eredità di sangue continua a tormentare gli abitanti della zona, inclusa Sally Hardesty (Olwen Fouéré), l’unica sopravvissuta al suo famigerato massacro del 1973 che è fortemente determinata a cercare vendetta.

Di seguito il primo trailer:

In 2022, the face of madness returns. TEXAS CHAINSAW MASSACRE, only on Netflix February 18. pic.twitter.com/SSxJDRdeiR — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) December 4, 2021

Texas Chainsaw Massacre è prodotto da Fede Alvarez e Kim Henkel, co-scrittore del film originale, e vede David Blue Garcia (Tejano) alla regia e Chris Thomas Devlin (Cobweb) alla sceneggiatura.

Il cast include Nell Hudson, Elsie Fisher, Jacob Latimore, Moe Dunford, Mark Burnham, Alice Krige, Sarah Yarkin, Jessica Allain, Sam Douglas, William Hope, Jolyon Coy e Olwen Fouéré.

L’originale Non Aprite Quella Porta – The Texas Chainsaw Massacre è disponibile in una edizione da collezione Blu-ray 4K UHD + Blu-ray + Book da Collezione grazie a Koch Media – Midnight Classics:

A Newt, nel Texas, qualcuno ha profanato alcune tombe, amputando gli arti e la testa ai cadaveri. Le autorità sono allertate, ma sembrano incapaci di venirne a capo. Nel frattempo, un gruppo di giovani decide di trascorrere il week-end in quella regione a bordo di un furgoncino. Rimasti a corto di benzina, i ragazzi e le ragazze raggiungono separatamente una casa abitata da una famiglia di macellai: il cui pater familias, però, ha tutta l’intenzione di alimentare il proprio mattatoio con i loro corpi…