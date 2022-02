Alien: la serie FX sarà un prequel ambientato sulla Terra

Il franchise di Alien sarà rilanciato dalla serie in programma per FX, che rappresenterà un prequel della famosa saga horror-fantascientifica inaugurata da Ridley Scott nel 1979.

Proprio il ritorno del “padre” degli xenomorfi con i due film Prometheus e Alien: Covenant aveva lasciato in realtà i fan perplessi direzione sconcertante dei prequel e dalla sua mitologia soffocante.

Non che precedentemente i due film crossover Alien vs. Predator avessero convinto, tanto da essere “cancellati” dalla continuity dai due prequel di Scott.

Ora la prossima serie FX dovrebbe mettere ordine nella storia di Alien, dato che è stato rivelato che si tratterebbe di un prequel ambientato diversi decenni prima del primo film. Secondo il capo della rete John Landgraf, il personaggio cardine dell’originale serie cinematografica, Ellen Ripley, non comparirà nella serie FX dal momento che si svolge molti anni prima dell’originale Alien. Come viene riportato da Deadline:

“Ci sono grandi sorprese in serbo per il pubblico. Alien si svolge prima di Ripley. È la prima storia che si svolge nel franchise di Alien sulla Terra. Quindi, si svolge sul nostro pianeta. Siamo verso la fine di questo secolo, quindi tra circa 70 anni. Ripley non farà parte né di esso né di nessuno degli altri personaggi di Alien a parte l’alieno stesso.”

La serie avrà il compito di spiegare come mai ci sia uno xenomorfo sulla Terra decenni prima della scoperta di Nostromo fuori dal pianeta. Per fortuna, la serie è diretta da Noah Hawley, che ha dimostrato più e più volte la sua abilità nell’espansione dei mondi cinematografici in televisione. Nello specifico, la sua abilità è testimoniata da Legion, la serie legata al mondo degli X-Men, e dal rinnovo di Fargo per la quinta stagione, sempre su FX.

Ma proprio questo rinnovo della serie FX rischia di far slittare il prequel di Alien. Questo perché la pluripremiata serie antologica “connessa” deve essere girata nel Midwest questo inverno, per esigenze climatiche della sceneggiatura, e ciò significa che scavalca Alien nell’agenda di Noah Hawley.

La serie prequel di Alien, diffusa negli Stati Uniti da FX, arriverà in Italia su Disney+, piattaforma dove è possibile trovare tutti i film del franchise di fantascienza, compresi i due crossover con Predator.