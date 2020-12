Alien, una serie televisiva basata sull’omonima saga di film horror, è attualmente in fase di sviluppo per FX e sarà trasmessa in streaming su Hulu.

Annunciato durante il Disney Investor Day 2020, Alien di FX è diretto dal creatore di Legion e Fargo Noah Hawley, che dovrebbe essere raggiunto nel progetto dallo stesso Ridley Scott, regista del primo, storico film della serie, il quale è al momento attuale in trattative per lavorare alla serie televisiva basata su Alien come produttore esecutivo. Inoltre, un post sull’account ufficiale su Twitter di Disney descrive la serie come una “spaventosa corsa da brivido” ambientata “non lontano nel futuro” e “qui sulla Terra“:

Alien is currently in development at @FXNetworks. The first TV series based on the classic film series is helmed by Fargo and Legion's @noahhawley. Expect a scary thrill ride set not too far in the future here on Earth. pic.twitter.com/jZe1CRFAZD — Disney (@Disney) December 10, 2020

Alien di FX sarà la prima serie televisiva in assoluta basata sula saga di film originali che vedono come grandi protagonisti gli alieni noti come Xenomorfi.

Alien è un film diretto da Ridley seguendo il soggetto di Dan O’Bannon e Ronald Shusett Scott, i quali lo scelsero come regista per la loro storia. Il primo film di Alien è uscito nelle sale cinematografiche nel 1979, ed è stato seguito da Aliens nel 1986, Alien³ nel 1992 e Alien – La Clonazione nel 1997.

La serie cinematografica ha anche incontrato il franchise di Predator nelle pellicole Alien vs. Predator del 2004 e Alien vs Predator 2 del 2007. Ridley Scott ha anche diretto i due film prequel ambientati prima degli eventi di Alien del 1979 – intitolati Prometheus e Alien: Covenant – usciti rispettivamente nel 2012 e nel 2017.

La serie televisiva Alien è attualmente in sviluppo per FX su Hulu e sarà diretta da Noah Hawley.

Acquistate Alien Anthology (Premium) (4 Blu-Ray) QUI!