Edizioni Star Comics, ha finalmente rivelato la data d’uscita ufficiale di Sanpei il Ragazzo Pescatore – Tribute Edition. L’uscita è prevista per questa estate, così che i lettori possano immergersi al meglio in questo cult, che ha fatto la storia e cresciuto tantissime generazioni.

Sono trascorsi alcuni mesi dall’annuncio ufficiale, e all’orizzonte una data ufficiale d’uscita, ancora non era stata fissata. Questa lussuosa edizione celebrativa di Sanpei, trova finalmente il suo spazio, e arriva proprio nei caldi mesi d’estate, poteva esserci esordio migliore? L’opera sarebbe dovuta arrivare nelle fumetterie italiane nel mese di Novembre 2021, ma a causa della recente crisi della carta, l’editore ovviamente ha rimandato il tutto.

Quindi a tal proposito, Edizioni Star Comics ha annunciato tramite social, che il manga sequel di Takao Yaguchi, arriverà il 22 giugno 2022.

Sanpei il Ragazzo Pescatore è il sequel di Sanpei, il racconto cult di Takao Yaguchi, che ha catturato milioni di persone in tutto il mondo. L’opera è stata serializzata dal 2002 al 2010 sulla rivista giapponese June. Data la recente scomparsa dell’autore, questa lussuosa edizione ne vuole essere un tributo, appunto, a quella che è stata l’arte di Yaguchi, un’arte immortale e senza tempo che ancora oggi regala emozioni e voglia di scoprire e conoscere le sfaccettature del mondo.

Sanpei il Ragazzo Pescatore – Tribute Edition, sarà composta da ben 12 volumi in formato gigante.

Edizioni Star Comics offre un pezzo davvero pregiato per la vostra collezione, che a partire dal 22 Giugno del 2022 avrà un valore aggiunto, non sono nel campo storico e culturale ma anche per quanto riguarda il valore estetico della vostra libreria.

Il sito di Edizioni Star Comics parla del manga:

Sanpei, audace ragazzo con una viscerale passione per la pesca, ha illuminato con la sua magia l’infanzia di tantissimi ragazzini, oggi adulti, che ricordano ancora con affetto l’indimenticabile serie animata, andata in onda per la prima volta in Italia nel 1980, e il manga pubblicato da Star Comics nel 2004.