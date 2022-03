Bao Publishing: tutti i fumetti in uscita a Marzo 2022

Bao Publishing nel mese di Marzo offre delle storie davvero interessanti, capaci di catturare il pubblico in maniera non indifferente.

Le uscite Bao Publishing di Marzo 2022!

INDOMITE INTEGRALE – Disponibile già dal 3 Marzo

di Pénélope Bagieu

288 pagine – 19 x 26 cm

colore, cartonato

€ 23,00

Coraggiose, sfacciate, anticonformiste, sprezzanti del pensiero omologato e patriarcale. Sono le indomite raccontate da Pénélope Bagieu, storie di donne che la Storia ha relegato ai margini della propria narrazione e che invece meritano un ruolo da protagoniste. Dopo il successo dei due volumi già pubblicati da BAO e andati esauriti in pochissimo tempo, l’opera dell’autrice francese torna in un imperdibile volume unico.

UMBRELLA ACADEMY: SEMBRI LA MORTE

di Gerard Way e Shaun Simon

176 pagine – 17 x 26 cm

colore, cartonato

€ 20,00

Tra i personaggi più amati di Umbrella Academy, che dopo il successo dell’omonima serie televisiva targata Netfix è è diventata un fenomeno di culto in tutto il mondo, c’è sicuramente Klaus, il numero Quattro della famiglia di supereroi più disfunzionale di sempre. Capace di evocare spiriti – ma solo quando è sobrio – Klaus è il protagonista di questo avvincente spin-off scritto dal creatore della serie, Gerard Way, insieme a Shaun Simon. Un volume che farà felici i tantissimi fan della serie in concomitanza con l’uscita della nuova stagione televisiva.

MELVINA 2

di Rachele Aragno

184 pagine – 17 x 22 cm

colore, cartonato

€ 20,00

Con il suo titolo di esordio, Melvina, Rachele Aragno ha conquistato tutti: il pubblico, che ha visto nel viaggio della giovane Melvina un percorso di formazione profondo ed emozionante, e la critica, che ha riconosciuto il talento dell’autrice a livello mondiale. Rachele, che al momento sta lavorando con superstar come Mike Mignola e Skottie Young, con questo secondo volume di una trilogia ideale (le cui storie sono però autoconclusive e godibili anche in maniera indipendente l’una dall’altra) ci parla dell’adolescenza della sua protagonista con lo sguardo delicato di un’autrice di razza.

DOBUGAWA – LA SUPERFICIE DELL’ACQUA – Disponibile dal 31 Marzo 2022

di Aoi Ikebe

208 pagine – 13 x 18 cm

B/N, brossurato

€ 7,90

Continua la proposta di titoli della mangaka Aoi Ikebe all’interno della collana Aiken, il manga secondo BAO. Dopo il grande successo di Princess Maison, l’autrice conferma la propria poetica attraverso il racconto di una donna anziana che non vuole lasciare il quartiere in cui ha vissuto da una vita e che ora è costretta ad abbandonare a causa dell’inquinamento. Una storia profonda e ricca di emozioni in un volume autoconclusivo che farà felice tutti gli appassionati.

HEN KAI PAN

di Eldo Yoshimizu

256 pagine – 15 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 9,90

Eldo Yoshimizu è un nome che i lettori BAO conoscono bene: dopo Ryuko, l’autore, considerato uno dei mangaka indipendenti più importanti della scena giapponese, torna con una storia sugli spiriti elementali della Terra e sull’importanza dei gesti di tutti noi per salvare il pianeta. Senza mai cadere nel retorico, Hen Kai Pan stupisce per i disegni spettacolari con cui l’autore si è fatto conoscere e amare dal pubblico italiano e per una storia che va dritta al cuore.

DIEN BIEN PHU 8 – Disponibile dal 10 Marzo 2022

di Daisuke Nishijima

288 pagine – 13 x 18 cm

B/N, brossurato

€ 8,90

Dopo gli sconvolgenti avvenimenti che hanno portato all’offensiva del Tet, la Guerra del Vietnam è ufficialmente entrata nella sua fase più feroce. Per il protagonista Hikaru, il reporter innamorato della giovane vietnamita a capo della resistenza, le cose non fanno che complicarsi… e il resto del cast non è messo meglio! Una serie amatissima e spietata, che offre uno sguardo inedito su uno dei periodi più bui della Storia mondiale. Ottavo di dieci volumi.

BERSERKER SCATENATO – Disponibile dal 17 Marzo 2022

di Jeff Lemire e Mike Deodato Jr.

136 pagine – 17 x 26 cm

Colore, Cartonato

€ 18,00

Lo sceneggiatore canadese Jeff Lemire e il disegnatore brasiliano Mike Deodato Jr si sono conosciuti lavorando per una serie Marvel. Da anni volevano raccontare una storia di amicizia, ma anche di sword and sorcery, in qualche modo omaggiando il Conan il Barbaro di Robert E. Howard, soprattutto nella versione a fumetti di Barry Windsor-Smith. Il risultato di questo loro desiderio è diventato Berserker Scatenato, una miniserie in quattro albi, raccolti in questo volume cartonato, che racconta di un barbaro assetato di vendetta che si ritrova, naufrago dimensionale, nel nostro mondo moderno. E la delicatezza nel rendere le emozioni tipica di Lemire renderà questa storia più magica nel quotidiano di quanto non sia nelle parti propriamente magiche. Un piccolo gioiello, disegnato con perizia infinita.

DA NON APRIRE MAI – Disponibile dal 24 Marzo 2022

di Ken Niimura

408 pagine – 15 x 21 cm

R/N, brossurato

€ 22,00