Le uscite Panini DC Italia del 10 marzo 2022: le novità

Le uscite Panini DC Italia del 10 marzo 2022

Sweeth Tooth 4

Specie a Rischio

DC Black Label Hits

Autori: Jeff Lemire

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 184

Formato: 17X26

Contiene: Sweet Tooth (2009) #18/25

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738220

15,00 €

Un gruppo composto da scienziati, ibridi e altri sopravvissuti è sfuggito alle grinfie della milizia, e sebbene i peccati del passato sono ancora freschi, un’inquietante tregua li unisce.

Non sono soli nel loro viaggio verso l’Alaska: predatori mortali si aggirano nelle aree circostanti, mentre potenziali alleati potrebbero nascondere false intenzioni…

Gus dovrà ora decidere di chi può davvero fidarsi, e se farà la scelta sbagliata, lui e tutti quelli a cui tiene potrebbero essere destinati all’estinzione.

Un nuovo capitolo della premiata serie postapocalittica di Jeff Lemire, qui affiancato da ospiti speciali del calibro di Nate Powell, Matt Kindt ed Emi Lenox!

Superman 33

Autori: Michael Avon Oeming, Michael W. Conrad, Becky Cloonan, Phillip Kennedy Johnson, AA.VV.

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Action Comics (1938) #1033 (II), Action Comics (1938) #1034

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Mondoguerra sorge, parte 5!

Gli Stati Uniti e Atlantide a un passo dal conflitto totale, ma Superman non può permetterlo!

Intanto, la Fortezza della Solitudine è sotto attacco!

In appendice: Midnighter!

Catwoman 6

La Valle dell’Ombra della Morte

DC Special

Autori: Kyle Hotz, Fernando Blanco, Juan Ferreyra, Ram V, AA.VV.

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 17X26

Contiene: Catwoman (2018) #29/32, Catwoman Annual (2021) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738305

15,00 €

Continuano le avventure di Catwoman ad Alleytown, il quartiere malfamato di Gotham City dov’è cresciuta!

Selina Kyle dovrà confrontarsi con nuovi avversari, come la temibile Mafia Khadym, e vecchi alleati come l’Enigmista e Poison Ivy!

Edward Nygma aiuterà la Gatta a risolvere mortali indovinelli? E cos’è successo a Pamela Isley?

Inoltre, le origini di Padre Valley e il suo legame con l’Ordine di Saint Dumas!

Lanterna Verde 22

Autori: Marco Santucci, Geoffrey Thorne, Andy MacDonald, Tom Raney

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Green Lantern (2021) #5

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738084

3,00 €

Indagando sui sospettati dell’attacco terroristico al Corpo delle Lanterne, Jo Mullein si ritrova faccia a faccia con il terribile Sinestro!

Possibile che si tratti di un piano ordito dal korugariano per far sì che il Corpo di Sinestro potesse impadronirsi dei settori incustoditi dello spazio?

Nel frattempo, John Stewart cerca di uscire dal settore oscuro, senza alcun anello a proteggerlo…

…e scopre che non tutti ce la faranno!

Flash 22

Autori: Jeremy Adams, Oclair Albert, Brandon Peterson, Fernando Pasarin, AA.VV.

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Flash 2021 Annual (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738077

5,00 €

L’avventura nel tempo costringe Wally West ad affrontare il più grande fallimento della sua vita!

Nell’ora più buia, Flash riceve l’aiuto di un vecchio amico che credeva perduto per sempre.

Un terribile nemico che viene dal passato fa la sua mossa per ottenere il controllo sulla Forza della Velocità.

Jeremy Adams conclude la sua prima saga, in un numero extra-large con ospiti d’eccezione!

Batman di Scott Snyder 22

DC Best Seller

Autori: Francesco Francavilla, John Romita Jr, Scott Snyder, Jock, AA.VV.

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 104

Formato: 16X21

Contiene: All-Star Batman (2016) #4/6

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Si conclude Il mio peggior nemico, con Batman, Duke e Due Facce che si affrontano in una battaglia per l’anima di Harvey Dent!

Con assassini che arrivano da tutto il paese, il Pipistrello scoprirà che persino tra i suoi alleati c’è chi potrebbe scegliere il male invece del bene…

Jock si riunisce a Scott Snyder per una storia ambientata in Alaska in cui Mr. Freeze è deciso a far vivere all’umanità una nuova era glaciale!

Inoltre, continua La ruota maledetta, per i disegni di Declan Shalvey e Francesco Francavilla!

Batman: Cavaliere Maledetto

DC Library

Autori: Tim Sale, Jeph Loeb

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 17X26

Contiene: Batman: Legends of the Dark Knight Halloween Special (1993) #1, Batman: Madness – A Legends of the Dark Knight Halloween Special (1994) #1, Batman: Ghosts – A Legends of the Dark Knight Halloween Special (1995) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

23,00 €

Tornano in una nuova edizione le storie che negli anni 90 fecero conoscere ai fan di Batman il talento di Jeph Loeb e Tim Sale!

Halloween è una ricorrenza speciale, capace di evocare le nostre paure più profonde. E, quando questa festa misteriosa si unisce al mondo di Batman, le emozioni sono garantite!

Cos’hanno in serbo lo Spaventapasseri e il Cappellaio Matto per Gotham City?

Inoltre Joker, il Pinguino e Poison Ivy si preparano a far vivere al Pipistrello un’avventura… spettrale!

I Coraggiosi e gli Audaci 3

DC Classic Bronze Age

Autori: Bob Haney, Bob Brown, Neal Adams, Jim Aparo

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 17X26

Contiene: The Brave and the Bold (1955) #98/109

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828736424

28,00 €

Proseguono le storie della Bronze Age con protagonista Batman e una vasta gamma di eroi DC!

Tra gli ospiti speciali di questo numero: Flash, Wonder Woman, Deadman e Freccia Verde.

Ma anche Black Canary, Demon, Sgt. Rock, Straniero Fantasma e i Teen Titans!

Contiene lo speciale numero 100!

Dc Classic: i Migliori del Mondo 2

DC Classic Silver Age

Autori: Jerry Coleman, Edmond Hamilton, Curt Swan, Bill Finger, AA.VV.

Data di uscita: 10 mar 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 17X26

Contiene: World’s Finest Comics (1941) #95/116

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828736189

28,00 €