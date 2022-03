Elden Ring: finito il gioco in meno di 3 ore, senza neanche una morte - Fissato il record "Speedrun No Death"

Elden Ring non è uscito neanche da un mese, e già qualcuno è riuscito a finire l’immenso e complesso gioco From Software in maniera davvero veloce. Gli speedrunner stanno facendo a gara per portare a termine il gioco in meno possibile, ma sfortunatamente per loro, qualcuno ci è già riuscito: Niko Bellic, un talentuoso youtuber, è riuscito a concludere la speedrun in meno di 3 ore, stabilendo quindi, un nuovo record riguardante Elden Ring.

Lo speedrunner ha quindi lanciato un guanto di sfida agli altri content creator intenti a portare a termine questa sfida, pubblicando sul suo canale l’intera sessione discussa, che lo vede come SenzaLuce in Elden Ring. Niko Bellic mostra le sue doti di videogiocatore optando per la classe Vagabondo, riuscendo a raggiungere i titoli di coda in appena 2 ore e 35 minuti.

I fattori che hanno contributo alla riuscita dell’obiettivo sono stati molteplici, e l’incredibile velocità nel raggiungere le aree con i boss e sconfiggerli fulmineamente, insieme ad un meraviglioso tempismo letale per le creature dell’interregno hanno concesso il tutto. Le skill aggiuntive hanno permesso al giocatore di firmare la sua “opera” con la dicitura “Speedrun No Death”.

In calce alla notizia potete trovare il video completo della speedrun, dalla durata complessiva di circa due ore e mezza. Se state giocando il titolo vi invitiamo a non aprire il contenuto, per non inciampare in fastidiosi spoiler che potrebbero rovinare l’esperienza di gioco.

Elden Ring non smette di essere la colonna portante delle news in queste settimane, e nonostante l’enorme mole di informazioni al riguardo, il titolo FromSoftware desta e dona spesso e volentieri curiosità uniche, volte a stuzzicare la psiche e il palato dei videogiocatori, e in questo caso anche quello degli amanti delle serie televisive.

La Lore creata da Hidetaka Miyazaki di certo spicca per originalità e trovate geniali, e questa vicenda riportata è sicuramente, solo la “punta dell’iceberg”.

Infatti uno dei tributi più celebri a Martin è avvenuto in-game, per quanto riguarda lo spadone Grafted Blade Greatsword, simboleggiante il Trono di Spade presente ad Approdo del Re.

Elden Ring è un’opera colma di citazioni e riferimenti ad altre produzioni, che affinano e limano ulteriormente l’universo creato da From Software.

I milioni di fan in tutto il mondo cercano e spulciano spesso e volentieri il mondo di gioco in ogni minima sfaccettatura, e i risultati sono sempre soddisfacenti.

Elden Ring è disponibile a partire dal 25 Febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC STEAM.