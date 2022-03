Elden Ring: arriva Venom Snake di Metal Gear Solid V

Elden Ring continua la sua diffusione di notizie, che variano su tutti i campi possibili ed inimmaginabili. Dopo il tributo a Berserk, a Game of Thrones e tanto altro, questa volta è il turno di Metal Gear Solid, l’inestimabile capolavoro di Hideo Kojima, prodotto da Konami.

Il capolavoro che racconta la storia di Solid Snake (e affini) manca da molto tempo sul mercato e quindi i fan placano la loro fame utilizzando Elden Ring. L’editor del personaggio è molto complesso a livello strutturale e quindi con il giusto lasso di tempo, si può creare davvero qualsiasi cosa.

Infatti, su Reddit, è stato condiviso un post al riguardo, dove un utente ha ricreato uno dei personaggi creati da Kojima, ovvero Venom Snake, presente nell’ultimo capitolo della storica saga Metal Gear V – The Phantom Pain. Il profilo SteezyMpeezy si è quindi sbizzarrito in questa missione, portandola anche a termine in maniera egregia.

Infatti il personaggio è verosimile all’originale, con tanto di benda sull’occhio e barba, segni distintivi del personaggio in questione. L’immagine è questa postata in calce.

Un’altra proposta però, arriva da un certo Gidrah che ha ricreato sempre su Reddit, una versione altamente dettagliata e somigliante del personaggio in questione.

Anche qui, vedere per credere:

Elden Ring non smette di essere la colonna portante delle news in queste settimane, e nonostante l’enorme mole di informazioni al riguardo, il titolo FromSoftware desta e dona spesso e volentieri curiosità uniche, volte a stuzzicare la psiche e il palato dei videogiocatori, e in questo caso anche quello degli amanti delle serie televisive. La Lore creata da Hidetaka Miyazaki di certo spicca per originalità e trovate geniali, e questa vicenda riportata è sicuramente, solo la “punta dell’iceberg”. Infatti uno dei tributi più celebri a Martin è avvenuto in-game, per quanto riguarda lo spadone Grafted Blade Greatsword, simboleggiante il Trono di Spade presente ad Approdo del Re.

Elden Ring è un’opera colma di citazioni e riferimenti ad altre produzioni, che affinano e limano ulteriormente l’universo creato da From Software. I milioni di fan in tutto il mondo cercano e spulciano spesso e volentieri il mondo di gioco in ogni minima sfaccettatura, e i risultati sono sempre soddisfacenti.

Elden Ring è disponibile a partire dal 25 Febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC STEAM.