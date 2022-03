Jump Festa 2022 trasmesso per la prima volta on demand fuori Giappone

Il Jump Festa 2022 di Shueisha potrebbe aver avuto luogo esclusivamente in Giappone l’anno scorso, ma ora molti dei panel della convention saranno disponibili on-demand per i fan internazionali per la prima volta in assoluto!

Si tratta di uno dei più grandi eventi dell’anno per i fan di anime e manga. Shueisha spesso mostra non solo i suoi progetti attuali in lavorazione, ma lancia anticipazioni sui nuovi progetti futuri.

È diventato sempre più popolare tra i fan al di fuori del Giappone e ora potranno avere un assaggio diretto dell’esperienza!

Shueisha ha annunciato che offrirà ufficialmente i filmati archiviati di molti dei loro spettacoli teatrali di Jump Festa 2022 (che si sono svolti esclusivamente in Giappone lo scorso dicembre) sul loro canale YouTube ufficiale, “Jump Channel” e sul sito web ufficiale di Jump Festa per un periodo limitato orario che inizia il 7 marzo 2022 alle 7:00 (PST) fino al 20 marzo 2022 alle 7:59 (PST).

Questa versione on demand della convention è la prima volta nella storia del Jump Festa che sarà visibile al di fuori del Giappone e conterrà sottotitoli in inglese per ciascuna delle sue offerte poiché Shueisha spera di espandere meglio la sua portata ai fan di tutto il mondo.

Il footage On Demand include i seguenti palcoscenici del manga Jump Festa 2022 (sebbene possa variare in alcune regioni):

Spy x Family

Dragon Quest: The adventure of Dai

World Trigger

Boruto: Naruto Next Generations

The Prince of Tennis II

Dragon Ball Super

Bleach

Chainsaw Man

Platinum End

World’s End Harem

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Jujutsu Kaisen

Dr. Stone

My Hero Academia

One Piece

Ognuno di questi palcoscenici speciali durante il Jump Festa 2022, non è arrivato solo con grandi annunci delle rispettive serie, ma ha avuto anche ospiti speciali e altro che hanno contribuito a renderlo un’esperienza molto più grandiosa per quei fan in Giappone che sono stati in grado di partecipare dal vivo.

Ora i fan nelle regioni internazionali potranno entrare nei panel e capire perché questa particolare convention è sempre un grosso evento!