Bleach – La Guerra dei Mille Anni: cosa sarà mostrato al Jump Festa

L’ultimo arco narrativo del manga Bleach di Tite Kubo, la Saga della Guerra Sanguinosa dei Mille Anni, godrà di un adattamento anime.

L’annuncio è arrivato nel Marzo 2020 e, come vi abbiamo riportato, l’evento Jump Festa 2022 sarà l’occasione per aggiornare i fan sulla produzione.

Le altre serie protagoniste dell’evento sono SPY x FAMILY, Dragon Quest: The Adventure of Dai, World Trigger, Boruto, Il Principe del Tennis, Dragon Ball Super, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Dr. Stone, My Hero Academia, One Piece, Chainsaw Man, Platinum End e World’s End Harem.

Per quanto riguarda la Saga della Guerra Sanguinosa dei Mille Anni, il profilo Twitter ufficiale dell’anime ha ora annunciato cosa verrà mostrato all’evento.

Il 18 Dicembre 2021 alle 18:00 giapponesi, dunque, inizierà il panel dedicato che mostrerà un video promozionale e una key visual dell’arco narrativo.

Arriveranno inoltre nuove informazioni sulla mostra del 20° anniversario e sul Fan Club ufficiale di Tite Kubo.

BLEACH's Thousand Year Blood War Arc TV Anime will be showing a Key Visual and PV at Jump Festa 2022. https://t.co/zwzqWkMbBS — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) November 29, 2021

Tite Kubo ha serializzato Bleach sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 7 Agosto 2001 al 22 Agosto 2016.

Il manga si compone di 686 capitoli, raccolti in 74 volumetti e in Italia è stato pubblicato interamente da Planet Manga.

Ha ispirato una serie animata in 366 episodi trasmessa su TV Tokyo tra il 2004 e il 2012, romanzi, videogiochi, film e special animati, merchandising e anche un film live action uscito il 20 Agosto 2018 nelle sale giapponesi e disponibile su Netflix anche in Italia.

Un one shot speciale di 73 pagine è uscito ad Agosto 2021 su Weekly Shonen Jump e Manga Plus; il volumetto arriverà a Dicembre.

Amazon ha pubblicato la prima stagione di Bleach doppiata in Italiano su Prime Video il 26 Aprile 2021 in collaborazione con Dynit.

La prima stagione si compone di 20 episodi; la seconda di 21, la terza di 22, la quarta di 28 e la quinta di 18.

Le stagioni successive torneranno da Gennaio 2022.

Ichigo Kurosaki ha 15 anni ed è uno studente delle superiori che possiede la straordinaria capacità di vedere i fantasmi.

Quando incontra Rukia, una Shinigami che aiuta le anime perdute a trovare la pace, la sua vita non così normale diventa ancora più speciale…

Dynit ha iniziato a pubblicare la serie in DVD e Blu-ray.