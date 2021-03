Bleach sta per arrivare su Amazon Prime Video in collaborazione con Dynit, come abbiamo avuto modo di riportarvi.

Dynit, che cura l’edizione doppiata in Italiano, ha reso noto che la prima stagione della trasposizione animata del fortunato shonen manga di Tite Kubo sarà disponibile dal 26 Aprile.

Seguiranno le successive quattro stagioni con periodicità mensile.

Di seguito tutti i dettagli dell’edizione italiana dell’anime di Bleach e un teaser trailer:

Ichigo Kurosaki ha 15 anni ed è uno studente delle superiori che possiede la straordinaria capacità di vedere i fantasmi. Quando incontra Rukia, una Shinigami che aiuta le anime perdute a trovare la pace, la sua vita non così normale diventa ancora più speciale… TRATTO DAL MANGA DI TITE KUBO CHE HA VENDUTO OLTRE 120 MILIONI DI COPIE NEL MONDO, L’ANIME È CONSIDERATO DAI FAN COME UNO DEI “BIG THREE” OVVERO I 3 ANIME D’AZIONE PIÙ SEGUITI AL MONDO NEGLI ANNI 2000 (INSIEME A ONE PIECE E NARUTO), ENTRANDO VARIE VOLTE NELLA TOP TEN DELLA CLASSIFICA TELEVISIVA GIAPPONESE. Cast Ichigo Kurosaki: Federico Viola Rukia Kuchiki: Martina Tamburello Uryu Ishida: Ruggero Andreozzi Isshin Kurosaki: Claudio Moneta Orihime Inoue: Giada Bonanomi Yasutora “Chad” Sado: Marcello Moronesi Don Kan’onji: Luca Ghignone Kon: Stefano Ferrari Staff Tratto dal manga di Tite Kubo Regia: Noriyuki Abe Character Design: Masashi Kudo Art director: Natsuko Suzuki, Sawako Takagi Direttore della Fotografia: Toshiyuki Fukushima Musiche: Shiro Sagisu Produzione: Studio Pierrot

A proposito di Bleach

Tite Kubo ha lanciato Bleach nel 2001 su Weekly Shonen Jump di Shueisha e lo ha concluso il 22 Agosto 2016.

Il manga si compone di 686 capitoli, i quali sono stati raccolti in 74 volumetti.

Ha ispirato una serie animata trasmessa su TV Tokyo, romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 Agosto 2018 nelle sale giapponesi e disponibile su Netflix anche in Italia.

La serie animata tornerà prossimamente con l’adattamento dell’arco narrativo conclusivo “Thousand Year Blood War”.

Al momento Tite Kubo è impegnato con il progetto Burn the Witch che comprende manga e anime.

L’anime di Burn the Witch è disponibile su Crunchyroll Italia.

Planet Manga presentava così il primo numero del manga:

Premio Shogakukan 2005 come miglior shonen, è la storia di Ichigo Kurosaki, un ragazzo dotato di un’abilità molto particolare: è in grado di vedere i fantasmi. E se la sua vita è già pazzesca a causa di questo dono, immaginate cosa gli potrebbe succedere se diventasse… un dio della morte?! Un intreccio appassionante, animato da un cast di personaggi estremamente variegato e impreziosito da uno stile di disegno attentissimo ai dettagli e originale nella fusione effettuata di vecchie e nuove tendenze, strizzando l’occhio, soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento dei personaggi, alla moda alternativa streetwear.

Acquista Bleach The Movie