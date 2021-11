Bleach – novità in arrivo sull’anime della Guerra dei Mille Anni

Bleach ha in cantiere la trasposizione anime della Saga della Guerra Sanguinosa dei Mille Anni.

L’annuncio del progetto risale al Marzo del 2020 e ora Shueisha promette nuove informazioni in occasione dell’evento Jump Festa ’22 che si terrà il 18 e il 19 Dicembre 2021.

Le altre serie protagoniste dell’evento sono SPY x FAMILY, Dragon Quest: The Adventure of Dai, World Trigger, Boruto, Il Principe del Tennis, Dragon Ball Super, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Dr. Stone, My Hero Academia, One Piece, Chainsaw Man, Platinum End e World’s End Harem.

La Saga della Guerra Sanguinosa dei Mille Anni è l’ultimo arco narrativo del manga Bleach di Tite Kubo, raccolto nei volumi 55-74 dell’opera.

Amazon ha pubblicato la prima stagione di Bleach doppiata in Italiano su Prime Video il 26 Aprile 2021 in collaborazione con Dynit.

La prima stagione si compone di 20 episodi; la seconda di 21, la terza di 22, la quarta di 28 e la quinta di 18.

Le stagioni successive torneranno da Gennaio 2022.

Il cast italiano include:

Ichigo Kurosaki: Federico Viola

Rukia Kuchiki: Martina Tamburello

Uryu Ishida: Ruggero Andreozzi

Isshin Kurosaki: Claudio Moneta

Orihime Inoue: Giada Bonanomi

Yasutora “Chad” Sado: Marcello Moronesi

Don Kan’onji: Luca Ghignone

Kon: Stefano Ferrari

Ichigo Kurosaki ha 15 anni ed è uno studente delle superiori che possiede la straordinaria capacità di vedere i fantasmi.

Quando incontra Rukia, una Shinigami che aiuta le anime perdute a trovare la pace, la sua vita non così normale diventa ancora più speciale…

Dynit ha iniziato a pubblicare la serie in DVD e Blu-ray.