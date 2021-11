Le uscite anime Dynit di Gennaio 2022 vedono la pubblicazione delle nuove stagioni di Bleach e di InuYasha.

Esce, inoltre, il precedentemente annunciato box che raccoglie la prima parte della stagione finale de L’Attacco dei Giganti.

Ricordiamo che le prossime stagioni di Bleach stanno per arrivare su Amazon Prime Video, mentre la seconda parte della stagione finale de L’Attacco dei Giganti è stata al momento annunciata da Crunchyroll.

Seguono, dal sito web ufficiale di Terminal Video Italia, le uscite anime Dynit di Gennaio 2022.

Le uscite anime Dynit di Gennaio 2022

Dal 26 Gennaio 2022:

Bleach – Arc 2: The Entry

Ep. 21-41, 3 DVD, First Press

39,99 €

Bleach – Arc 2: The Entry

Ep. 21-41, 3 Blu-ray, First Press

49,99 €

Ichigo Kurosaki ha 15 anni ed è uno studente delle superiori che possiede la straordinaria capacità di vedere i fantasmi. Quando incontra Rukia, una Shinigami che aiuta le anime perdute a trovare la pace, la sua vita non così normale diventa ancora più speciale…

Inuyasha – Stagione 3-4

Eps 55-110, 6 Blu-ray, First Press

69,99 €

La giovane Kagome Higurashi, una normale studentessa di scuole medie, viene scaraventata suo malgrado nell’epoca Sengoku, e viene prontamente soccorsa dall’anziana Kaede, che sembra riconoscere in lei la sua defunta sorella Kikyo, valorosa sacerdotessa scomparsa cinquant’anni prima. Il villaggio in cui si trovano viene però improvvisamente attaccato da uno spaventoso demone dell’orribile aspetto di donna-millepiedi, alla ricerca di un mistico gioiello in possesso dell’inconsapevole Kagome, che viene così costretta a una fuga disperata che la porterà a incrociare la strada di Inuyasha, uno strano ragazzo dai capelli d’argento e dal curioso paio di orecchie canine.

L’Attacco Dei Giganti – The Final Season Box 1

Ep. 1-16, Limited Edition, 3 DVD + Digipack + OCard Trasparente

49,99 €

L’Attacco Dei Giganti – The Final Season Box 1

Ep. 1-16, Limited Edition, 3 Blu-ray + Digipack + OCard Trasparente

59,99 €

Da ormai cento anni le alte mura che circondano Shiganshina hanno difeso la cittadina da un pericolo che gli abitanti si rifiutano persino di nominare. Chi desidera esplorare il mondo esterno è visto come un pazzo e guardato con disprezzo. Il giovane Eren si sente però come un animale in cattività e sogna di unirsi al Corpo di Ricerca e scoprire la realtà che lo circonda, sebbene avvenga spesso che le squadre inviate ritornino decimate. Un giorno sogna l’attacco di esseri giganteschi e, anche se al risveglio ha rimosso ogni ricordo di quanto ha visto, gli resta addosso una strana sensazione. E poco più tardi accade l’imprevisto: un immenso Titano apre una breccia nelle mura di protezione. Il fatto causerà a Eren uno shock senza precedenti