Jujutsu Kaisen: Gege Akutami annuncia l’arco finale del manga

Jujutsu Kaisen è tra le migliori e maggiormente seguite serie shonen degli ultimi anni. E a confermare questo trend ci sono i tantissimi fan delle avventure di Yuji Itadori. Gege Akutami ha dato il via all’emozionante storia soprannaturale anni fa, e ora l’arco narrativo del Shinjuku Showdown tiene tutti all’erta. Alla fine, sembra che la conclusione del manga di Jujutsu Kaisen sia vicina, e di questo ci sono pochissimi dubbi in quanto è stato appena annunciato l’arco finale.

L’aggiornamento arriva dallo stesso Akutami in occasione dell’apertura della mostra di Jujutsu Kaisen in Giappone questo mese. E in questa occasione che i fan hanno avuto modo di parlare tramite una lunga intervista il mangaka. E ovviamente, Akutami ha lasciato trapelare una serie di aneddoti. Dopo la domanda relativa all’arco narrativo del Culling Game, ha stupito i fan con la sua nuova intervista confermando apparentemente che l’arco finale del manga sarà il thread Shinjuku Showdown.

“Ho pensato all’arco narrativo del Culling Game come a un ponte che ci ha portato verso l’arco narrativo Shinjuku Showdown, la sezione finale. Avevo già deciso alcune cose che sarebbero accadute, come i problemi dei personaggi e le sezioni relative alle colonie. Ma Ho mantenuto ogni colonia in un volume unico e ho pensato a come renderla il più emozionante possibile mentre continuavo. Ricordo di aver avuto una discussione con il mio editor su come sarebbe stato bello che ogni volume fosse come un album a se stante” ha condiviso Akutami.

Naturalmente, i fan di Jujutsu Kaisen sono intervenuti per analizzare ulteriormente l’intervista. Diversi traduttori hanno notato l’uso del kanji “章” da parte di Akutami che molto spesso si traduce in una sezione di qualcosa. Nel contesto di un manga, “章” si riferisce spesso ad un arco narrativo. Se Akutami vede l’arco narrativo Shinjuku Showdown come quello finale di Jujutsu Kaisen, è comprensibile visto il ritmo con cui la storia sta andando. Agli stregoni resta solo un certo periodo di tempo per sconfiggere Sukuna, e la questione se il Re delle Maledizioni possa essere davvero sconfitto è ancora nell’aria.

Gli eventi del manga si concentrano sul protagonista Yuji Itadori, che per qualche strana ragione, nonostante il suo folle atletismo, preferisce semplicemente frequentare il Club dell’Occulto. Tuttavia, scopre presto che l’occulto è reale quando i suoi compagni del club vengono attaccati. Nel frattempo, il misterioso Megumi Fushiguro sta rintracciando un oggetto maledetto di grado speciale e la sua ricerca lo porta da Itadori.

Fonte – Comicbook