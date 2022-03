Dr. Stone: il manga è ufficialmente finito

Dr. Stone ha intrattenuto i fan per cinque anni, ma alla fine la storia è giunta al termine.

Oggi, l’ultimo numero di Shonen Jump ha salutato la serie di fantascienza con il capitolo 232.

L’epica conclusione è riuscita a rispondere alle principali domande dei lettori prima della conclusione.

Senza approfondire qui gli spoiler, il capitolo 232 di Dr. Stone mette insieme il manga con uno strattone soddisfacente che i fan apprezzeranno.

La serie è stata impegnata nell’ultimo mese a svelare identità segrete e ad intraprendere un’ultima missione per salvare l’intera umanità.

Al termine del capitolo 232, molti dei nostri eroi hanno fatto i conti con la loro avventura e i fan di Dr. Stone saranno felici di rivedere i personaggi un’ultima volta.

Per leggere gratuitamente il capitolo Viz Media lo rende disponibile attraverso il suo caveau digitale e Manga Plus condividerà anche il finale gratuitamente.

Anche se il manga è finito, c’è ancora molto da fare per su Dr. Stone. L’anime ha appena concluso la sua seconda stagione l’anno scorso e uno speciale spin-off è in arrivo. Le prime stagioni di Dr. Stone in questo momento su Crunchyroll.

Dr. Stone: il manga

Si tratta di un manga del 2017 scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Boichi. Il manga è pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. In occasione del Napoli Comicon 2018, Star Comics ne ha annunciato la pubblicazione in Italia nella collana Dragon, ed è iniziata il 1º novembre 2018.

Un adattamento anime prodotto dallo studio TMS Entertainment è stato trasmesso dal 5 luglio 2019 al 25 marzo 2021.

Di seguito è possibile leggere la sinossi: