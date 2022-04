One Piece Film Red: svelato il design di Nami a colori

One Piece sta dominando la scena in questo periodo dell’anno da ogni punto di vista.

Il manga, prima di tutto, sta permettendo ai lettori di immergersi nella guerra di Onigashima. Le vicende attualmente sono scottanti, poichè Rufy ha raggiunto una nuova forma, il Gear Fifth combattendo contro Kaido.

Inoltre al franchise stanno per aggiungersi due nuovi film: il film live-action prodotto da Netflix e One Piece Film: Red.

Parlando di quest’ultimo possiamo dire senza ombra di dubbio che cattura l’attenzione dei fan perché pare che si concentrerà su Shanks il Rosso. Inoltre ci sarà modo di conoscere un nuovo personaggio femminile, fortemente voluto da Oda in persona.

Nelle ultime settimane ci sono stati tanti aggiornamenti sul nuovo film. Prima di tutto, il nuovo personaggio inedito che vedremo nel film e poi gli sketch di tutti i membri della ciurma di Cappello di Paglia.

Oggi presentiamo la versione del character design di Nami, a colori. Questo si accoda ai già annunciati sketch a colori di Rufy e di Zoro.

Per concessione dell’account Twitter OP_FILMRED, ecco di seguito l’illustrazione di Nami:

One Piece Film: Red è il 15° film in uscita di One Piece, in uscita il 6 agosto 2022. Il film è stato annunciato per la prima volta il 21 novembre 2021 in commemorazione dell’uscita dell’episodio 1000.

Come rivelato dal primo teaser trailer, la trama coinvolgerà Shanks, la cui cicatrice caratteristica può essere vista sulla “D” nel logo del titolo del film.

Inoltre, nel film apparirà un nuovo personaggio femminile, che Oda ha notato essere un allontanamento dai personaggi maschili più anziani che hanno interpretato i cattivi in quattro degli ultimi cinque film.

Il teaser poster ritrae la donna, che sembra essere una residente di Sky Island. Secondo Oda, ha una sorta di connessione con Shanks.