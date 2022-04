One Piece Film: Red: ecco la nuova illustrazione di Rufy a colori

One Piece è uno dei franchise più importanti, famosi e amati in tutto il mondo. Nato dalla mano del maestro Eiichiro Oda, le vicende di Rufy, il pirata protagonista che vuole diventare il Re dei Pirati sembrano infinite.

Ultimamente ci sono tantissimi lavori previsti per la serie e non solo ultimamente nel manga stiamo assistendo a novità sbalorditive, come Rufy che sblocca il Gear Fifth, ma gli appassionati aspettano due nuovi film. One Piece Film: Red e il live-action sulla serie realizzato da Netflix.

Recentemente ci sono state novità su One Piece Red, in cui un personaggio inedito è stato annunciato, seguito dai nuovi sketch della ciurma di Rufy.

Nel nuovo numero di Jump è trapelata un’immagine promozionale con il character design di Rufy precedentemente mostrato ma a colori. È la stessa che potete apprezzare di seguito, per concessione dell’account Twitter ScotchInformer e che fornisce una prima anticipazione sullo stile del film.

تصميم لوفي في فلم RED بالتلوين الرسمي ! pic.twitter.com/mSzB8Hgxhm — Scotch | سكوتش (@ScotchInformer) March 31, 2022

One Piece Film: Red è il 15° film in uscita del franchise, in uscita il 6 agosto 2022. Il film, annunciato per la prima volta il 21 novembre 2021, vuole commemorare l’uscita dell’episodio 1000. Inoltre sappiamo che Eiichiro Oda sarà il produttore generale e il supervisore del film.

Come rivelato dal primo teaser trailer, la trama coinvolgerà Shanks, la cui cicatrice caratteristica può essere vista sulla “D” nel logo del titolo del film.

Inoltre, nel film apparirà un nuovo personaggio femminile, che Oda ha notato essere un allontanamento dai personaggi maschili più anziani che hanno interpretato i cattivi in quattro degli ultimi cinque film.

Il teaser poster ritrae la donna, che sembra essere una residente di Sky Island. Secondo Oda, ha una sorta di connessione con Shanks.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni e scoprire cosa avrà in serbo questo film per tutti gli appassionati.