One Piece: svelato l’attore che interpreterà Shanks nel live-action

Netflix sta lavorando molto al suo adattamento di One Piece e il progetto live-action è già in fase di riprese in Africa.

Nell’ultima settimana, il team ha anticipato un annuncio speciale e la notizia è finalmente arrivata agli occhi e alle orecchie di tutti.

Come molti avevano previsto, è appena stato presentato l’attore che darà vita a Shanks nella serie Netflix.

Il team del live-action di One Piece ha confermato che Peter Gadiot si unirà alla serie nei panni di Shanks.

L’attore è apparso in un breve video introduttivo pubblicato su Twitter dalla pagina ufficiale del film. L’attore esprime nel video il suo pieno desiderio di iniziare questa avventura.

Di seguito è possibile vedere l’annuncio fatto dall’account ufficiale di One Piece su Twitter:

Peter Gadiot sarà sicuramente pronto ad immergersi in questo nuovo personaggio.

Dopotutto, l’attore darà vita alla testa dei pirati Capelli Rossi. Data la tempistica dell’adattamento live-action di Netflix, i fan possono aspettarsi che Gadiot interpreti Shanks come un uomo più giovane.

Dopotutto, l’adattamento dovrebbe coprire la saga di East Blue, e gli appassionati prevedono che Shanks apparirà in alcune sequenze di flashback incentrate sulla sua introduzione a Monkey D. Rufy.

Con questo ultimo aggiornamento sul casting, One Piece di Netflix ha ulteriormente allungato la lista dei nomi degli attori coinvolti nel progetto.

Di seguito riportiamo tutte le informazioni in possesso legate al cast attualmente confermato e i ruoli che i vari attori interpreteranno:

Inaki Godoy nei panni di Rufy ;

; Emily Rudd nei panni di Nami ;

; Mackenyu nei panni di Zoro ;

; Taz Skylar nei panni di Sanji ;

; Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp ;

; Morgan Davis nei panni di Koby ;

; Aidan Scott nei panni di Helmeppo ;

; Ilia Isorelys Paulino nei panni di Alvida ;

; Vincent Regan nei panni di Garp ;

; Jeff Ward nei panni di Buggy

Al momento nessuna data di uscita ufficiale è stata condivisa per la serie e le riprese sono ancora in corso.