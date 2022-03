One Piece – Netflix: presto sarà rivelato l’interprete di Shanks Il Rosso?

Il live-action di One Piece targato Netflix sta per rivelare una notizia importante, riguardante uno dei prossimi attori che prenderà parte alla serie. In molti sospettano di Shanks Il Rosso.

Gran parte del cast è stato rivelato ormai, e i personaggi che saranno presenti inizialmente nella serie li conosciamo tutti, o quasi. Infatti un alone di mistero avvolge ancora una piccola parte delle figure chiave che faranno parte del progetto.

Non conosciamo, infatti, il volto dell’attore che interpreterà Zeff (il capocuoco del Baratie), non siamo a conoscenza di chi presterà il volto al Capitano Morgan o a Don Krieg, ovvero due degli antagonisti che incontreremo nel corso della prima stagione del live-action.

Non abbiamo ancora notizie su chi vestirà i panni di Kuro, un altro temibile villain con cui si scontrerà la ciurma di Cappello di Paglia, o Nojiko, la sorella di Nami. Dulcis in fundo, non conosciamo ancora il volto di Shanks. quindi da come abbiamo già accennato, abbiamo ancora molto da scoprire su questo progetto.

A proposito di Shanks il Rosso però, presto potrebbero essere rivelate informazioni al riguardo, dato che sull’account ufficiale Instagram della serie sono state pubblicate delle foto alquanto interessanti. Dal post in questione sembrerebbe che il 28 Marzo sarà rivelato qualcosa di grosso.

Due nuove foto. Dove ci troviamo? Un porto?

Questo è quello che si legge dal post, che insieme alla foto del famigerato capello fa unire i puntini in maniera semplice e naturale. Come ben sappiamo la valenza della location nella saga Romance Dawn, ovvero dove tutto ebbe inizio, è davvero rilevante.

Il live-action di One Piece è molto temuto dai fan, visto e considerato che Death Note e il recente Cowboy Bebop sono stati un enorme buco nell’acqua. A tal proposito però, ci pensa Netflix a rassicurare i fan, sottolineando di come questa produzione coinvolgerà pienamente l’autore Eiichiro Oda.

Il live-action di One Piece targato Netflix ha finalmente rivelato nuovi attori e nuovi personaggi presenti nella prossima serie Tv dedicata alla famigerata opera di Eiichiro Oda, che fin dal suo annuncio ha fatto discutere tutti gli appassionati del manga, che prontamente si sono schierato su due fronti.