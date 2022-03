Cowboy Bebop: John Cho parla della cancellazione della serie

Cowboy Bebop è una delle serie di maggior rilievo nel pattern che concerne gli appassionati degli anime, capace di scatenare emozioni uniche è pareri mai contrastanti e sempre e comunque positivi.

Non è il caso della serie in live-action però, infatti Netflix dopo il rilascio della prima stagione, ha subito deciso di eliminare la serie dalla sua piattaforma, e non produrre più altro materiale; fino a questo momento il protagonista John Cho non aveva mai parlato della cancellazione della serie, ma ora è pronto più che mai.

Durante la sua intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, l’attore che interpreta Spike Spiegel ha dichiarato:

Ho dedicato una buona parte della mia vita a Cowboy Bebop. Durante le riprese mi sono infortunato e dopo un anno di stop ho continuato il mio lavoro, portandolo professionalmente al termine. Purtroppo ci sono rimasto male e questa cancellazione ha gravato pesantemente su di me e sulla mia famiglia; ci siamo dovuti trasferire in Nuova Zelanda, per lavorare a questa produzione.

John Cho ha continuato parlando anche dei fan che hanno sostenuto il progetto:

Vorrei poter incontrarli tutti e abbracciarli per tutto questo supporto; è assurdo provare così tanto affetto per chi non si conosce.

Nonostante le aspre critiche lanciate sulla serie, non tutti i fan sono stati contenti della cancellazione e lo hanno fatto sapere a Netflix tramite una petizione, ovvero Save the live action Cowboy Bebop, una raccolta di firme arrivata ormai a 150.000. L’adattamento dell’omonimo anime in salsa live-action non è dispiaciuto proprio a tutti, e quindi, forse un giorno, potrebbe tornare alla grande con una versione diversa da quella rilasciata.

Cowboy Bebop si compone di 10 episodi ed è una collaborazione tra Netflix e Tomorrow Studios (One Piece).

Shinichiro Watanabe, regista della serie anime originale, è il consulente creativo, mentre la produzione esecutiva è di Yasuo Miyakawa, Masayuki Ozaki e Shin Sasaki di Sunrise.

Andre Nemec, Josh Appelbaum, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg di Midnight Radio sono gli showrunner e i produttori esecutivi.

Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios, Tetsu Fujimura e Matthew Weinberg sono altri produttori esecutivi.

Chris Yost (Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok) scrive la serie ed è un altro produttore esecutivo.

Yoko Kanno torna a comporre la colonna sonora.

Il doppiaggio giapponese ha visto il ritorno dei doppiatori originali dell’anime.

La serie anime, lo ricordiamo, è arrivata su Netflix il 21 Ottobre.