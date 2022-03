One Piece: svelata ufficialmente la nuova forma di Rufy!

Negli ultimi giorni non si è parlato altro che del capitolo 1044 di One Piece.

Il motivo è legato ai continui aggiornamenti legati alla nuova trasformazione di Rufy dopo essere stato messo al tappeto dal potente Kaido.

Finalmente il capitolo 1044 è arrivato e rende ufficiale la nuova forma di Rufy.

Tutti gli appassionati che seguono il passo con il Giappone sono nel posto giusto, lo stesso non si può dire per coloro che vogliono scoprire tutto a tempo debito.

Il potere di Rufy è stato sempre imprevedibile e devastante. Di fatto cappello di paglia nelle battaglie con avversari inizialmente nettamente più forti di lui, ha sbloccato forme sempre nuove e vincenti

Aveva sbloccato ben quattro nuove forme, ma ora siamo difronte a qualcosa di nuovo, il Gear Fifth!!

Di recente ci sono stati aggiornamenti che hanno anticipato che Rufy ha in realtà mangiato il Frutto del Diavolo Umano Umano (Hito Hito no Mi) da bambino.

Tale potere si è sbloccato con la sconfitta di Rufy per mano di Kaido.

La forma stessa mostra Rufy nel suo snello stato di base, ma i suoi capelli sembrano quasi in fiamme con sbuffi d’aria che lo circondano.

Il Gear Fifth del frutto del diavolo Umano Umano, ha un potere illimitato.

Questo utilizza il normale corpo di Rufy come base e può essere corazzato o gonfiato a comando.

Questa nuova forma offre anche a Rufy una gamma più ampia in quanto può dotare le cose intorno a lui di proprietà gommose, e Kaido lo ha scoperto nel modo più duro quando Rufy gli ha risposto con un attacco.

Dì seguito, ecco finalmente la nuova forma del capitano Monkey D. Rufy, il Gear Fifth:

This week's One Piece, I can't even breathe…

I was waiting for Luffy's big awakening, not only he awakened his true Devil Fruit powers and FIFTH GEAR, the true name of his fruit is revealed, and it makes him Nika the Sun God who also happens to be JOY BOY!!!#ONEPIECE1044 pic.twitter.com/n2dadZ88CK

— Khi (@GrandSupremeKhi) March 27, 2022