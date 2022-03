One Piece: Oda potrebbe aver già rivelato in passato il reale potere di Rufy

One Piece, uno dei manga più di successo della storia di tutti i manga, continua far parlare di se.

Nel capitolo 1044 tutti gli appassionati hanno potuto vedere la nuova trasformazione di Rufy, il Gear Fifth.

Questa è giunta in un momento di chiara difficoltà per Cappello di Paglia nello scontro durissimo contro Kaido.

Di fatto dopo che Kaido mette Rufy al tappetto è assolutamente convinto di averlo battuto definitivamente, ma per sorpresa sua e di tutti noi, il ragazzo di gomma non solo è più vivo che mai, ma è anche divertito!

Si scopre che il frutto del diavolo di Rufy non è di tipo Paramisha ma di tipo Zoo Zoo. Il suo vero nome è “Hito Hito no Mi” (Frutto del Diavolo Umano Umano”) Modello mitologico “Nika” invece che “Gom Gom”.

Oltre al nuovo aspetto fisico che conferisce a Rufy, la nuova trasformazione colpisce per l’atteggiamento. Rufy sembra divertito da tutto e pare che coinvolga tutti.

Si pensa che il potere che ha risvegliato Rufy, sia quello di Joy Boy (ragazzo gioioso), che combatteva per la libertà degli schiavi e poteva farli sorridere, oltre a liberarli da ogni sofferenza.

Questo potere si potrebbe definire dunque ridicolo, in quanto porta gioia, allegria e risate.

Eiichiro Oda, tuttavia, questo potrebbe averlo in qualche modo già annunciato o anticipato, come ha condiviso Sandman sul suo account Twitter:

Oda (1999 Asahi Newspaper): As the serialization goes on, fights inevitably get more bloody to entertain my audience. But thanks to Luffy's stretching ability, his fights always look "ridiculous" even in serious mode.😋

*Oda mentioned similar stuff in Volume 65 SBS (2012). pic.twitter.com/UdarKSSxP5

— sandman (@sandman_AP) March 27, 2022