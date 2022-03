One Piece: svelate le prime pagine dello scontro tra Nami e Kalifa di Boichi

One Piece ha condiviso le prime pagine dello speciale manga one-shot disegnato da Boichi.

In occasione del 25° anniversario del franchise di Eiichiro Oda, è nato un progetto che vede i principali creatori di manga riadattare alcuni dei più grandi momenti della storia del manga.

Abbiamo visto mangaka come Naoshi Komi di Nisekoi, Shun Saeki di Food Wars! Shokugeki no Soma (“Sōma delle battaglie culinarie”) e Boichi di Dr. Stone si sono occupati di interpretare alcune scene del manga.

Ora è Boichi che sta adattando una fase del manga legata a Nami, dopo aver già avuto a che fare con il mondo della ciurma di Cappello di Paglia.

Boichi ha lavorato inizialmente all’adattamento manga del romanzo spin-off di One Piece: Ace’s Story. Di seguito ha realizzato anche una speciale “Copertina” della lotta tra Roronoa Zoro e Occhio di Falco Mihawk, durante gli eventi dell’arco narrativo di Baratie

Il prossimo progetto di Boichi è previsto per il prossimo numero di One Piece Magazine che vedrà l’artista condividere la propria interpretazione della lotta tra Nami e Kalifa durante gli eventi dell’arco narrativo di Enies Lobby.

L’account Twitter ufficiale di One Piece ha condiviso questo nuovo one-shot e puoi verificarlo di seguito:

Ora Boichi ha condiviso una nuova versione di uno degli archi narrativi più memorabili della serie in generale. Con questo nuovo numero che arriverà sugli scaffali in Giappone il mese prossimo, non resta che sperare che ottenga un’uscita internazionale ufficiale.

One Piece ha un bel po’ di progetti attualmente in cantiere. Da poco è stato rilasciato il capitolo 1044 che ha scaldato tutti gli appassionati della serie in quanto è stato svelto il Gear Fifth di Rufy. Inoltre è in lavorazione un nuovo lungometraggio che uscirà nei cinema in Giappone entro la fine dell’estate, One Piece Film: Red; un nuovo videogioco in lavorazione, e una nuova serie live-action in lavorazione con Netflix.