One Piece: la pagina a colori di Nami vs Kalifa da Boichi

Nei giorni precedenti è stata riportata la notizia che tutti gli appassionati della serie One Piece avrebbe rivisto lo scontro tra Nami e Kalifa, una delle componenti del CP9.

Ecco un nuovo aggiornamento a tal riguardo che arriva direttamente dall’account Twitter Shonen Jump News – Unoffical. Si tratta di un account non ufficiale ma ogni notizia o rumor si è poi sempre dimostrato attendibile, quindi anche in questo caso questo aggiornamento gode di totale affidabilità.

Attraverso questo aggiornamento è possibile dare un’occhiata al lavoro di Boichi di seguito:

Nami vs Kalifa by Boichi Color Page in ONE PIECE Magazine Vol. 14. pic.twitter.com/sZMJIH3mM7 — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) March 19, 2022

Come si evince dall’illustrazione, l’impatto dello stile di Boichi è evidente e non si può nascondere la perfetta esecuzione del lavoro. Il suo talento non ha di certo nulla in meno rispetto allo stile di EIIchiro Oda.

Lo scontro tra Nami e Kalifa sarà presente nel Magazine Volume 14 in uscita il 4 aprile in Giappone.

One Piece: il manga e l’anime

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997.

La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre. L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.

One Piece è adattato in anime da Toei Animation e trasmesso in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. L’edizione italiana è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012; inizialmente intitolata All’arrembaggio!, fino ad assestarsi sull’originale One Piece.

