One Piece: ecco tutte le volte che Rufy ha usato il Gear Fourth

Le avventure di Monkey D.Rufy all’interno di One Piece hanno mostrato innumerevoli tecniche, che il protagonista ha spesso usato per risolvere alcune ardue battaglie, anche se nel tempo non hanno dato i frutti sperati. Nessuna di queste infatti, si è mostrata valida ed efficace come il Gear Fourth, una delle armi migliori di Mugiwara, capace di fronteggiare ad armi pari Kaido. Oggi, riassumiamo tutte le volte che il futuro Re dei Pirati ha deciso di usare la famigerata tecnica.

Prima di addentrarci nel dettaglio però, teniamo a specificare che il Gear Fourth consente a Rufy di accedere ad un vasto arsenale di mosse diverse tra loro, causandogli successivamente un indebolimento robusto, dovuto all’energia necessaria per mantenere attiva l’ambizione dell’armatura. Fino ad ora, Eiichiro Oda ha mostrato tre versione del power-up: Boundman, Tankman e Snakeman rispettivamente basate sull’offensiva, difensiva e velocità.

Partiamo col dire che il Gear Fourth è stato raggiunto da Rufy successivamente a un arduo periodo di allenamento durato due anni con Rayleigh sull’isola Cennessuno. La prima apparizione ufficiale, avviene nel capitolo 784, dove Cappello di Paglia attiva la forma Boundman per fronteggiare Do Flamingo a Dressrosa, ponendo il nemico in difficoltà, prima di farlo definitivamente a pezzi. L’arrivo di questo potere ha posto un divario tecnico non indifferente tra i due combattenti.

Durante lo strepitoso scontro contro il generale Cracker e il suo esercito di soldati biscotto, mangiati dal protagonista nel capitolo 837, Rufy decide di usare il Gear Fourth una seconda volta. Nell’842 invece, userà la forma Tankman Manpuku Version per finire Charlotte Snack, mentre nell’871 userà nuovamente Boundman per rispondere alla sfida lanciatagli da Big Mom con un pugno devastante, deflesso dall’Imperatrice tramite l’ambizione.

L’ardua e spettacolare battaglia contro Katakuri, segnerà nuovamente il ritorno dei Boundman, nel capitolo 884. La forma non funzionerà contro l’avversario, e quindi Rufy, per sconfiggerlo definitivamente, dovrà usare la forma Snakeman, che metterà definitivamente fine alla sanguinosa battaglia nel capitolo 895. nel 923, Luffy ha deciso di attaccare Kaido, in modalità ubriacone, usando nuovamente il Gear Fourth Boundman, subendo però, una violenta sconfitta. Nel 955 vediamo usare la tecnica con l’ambizione dell’armatura per poi distruggere successivamente la nave dei Pirati delle Cento Bestie nel 975 grazie alla forma Boundman.

Arrivando alle battute finali di One Piece invece, ricordiamo che Mugiwara usa nuovamente il Gear Fourth nel capitolo 990, per stendere uno dei Numbers, nel 1001 e nel 1041 per fronteggiare Kaido, riuscendo a fare un danno incredibile che spiana la strada a qualcosa di più grande.