One Piece: Red, le ultime novità riguardanti il prossimo film della saga

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero. Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto. Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Shueisha sta invece, ingolosendo i fan, rilasciando poster, locandine e materiale promozionale vario, capace di lasciare tutti a bocca aperta. La pellicola, in uscita il prossimo 6 Agosto, non ha ancora rivelato nulla di importante, e starà ai fan quindi, scoprire di cosa tratta il nuovo lungometraggio dedicato a One Piece. Durante il corso del 2022, Anime Factory dovrebbe distribuire il film in Italia, come già accennato dall’azienda durante le scorse vacanze natalizie.

Al riguardo, la rivista Weekly Shonen Jump sta iniziando a gettare l’amo verso il pubblico, annunciando con dei leak, che sono attese novità per quanto riguarda One Piece: Red. Le news saranno sviscerate durante il corso della prossima settimana in concomitanza con il ritorno del manga di Eiichiro sensei. A breve dovremmo avere anche un trailer ufficiale, anche se il recente attacco hacker ha scosso tutta la programmazione di Toei.

معلومات جديدة عن فلم RED خلال الاسبوع القادم (في مجلة WJ). pic.twitter.com/g0Dl4uJI1y — Scotch (@ScotchInformer) March 16, 2022

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.

La serie anime va in onda invece dal 20 Ottobre 1999 sull’emittente giapponese Fuji TV.

In Italia Crunchyroll la diffonde in simulcast nell’edizione sottotitolata dalla saga del paese di Wa e sta recuperando gli archi narrativi precedenti.

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione del manga il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre e il volume 101 è arrivato il 3 Dicembre.

La storia è entrata nella fase finale.