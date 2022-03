Pokémon: ecco una meravigliosa carta in 3D di Dark Gyarados

Pokémon rimane sempre e comunque uno dei franchise più vividi e appassionanti al mondo, e tra anime, carte e videogiochi, l’hype è sempre alle stelle. Con il recente annuncio di Pokémon Violetto & Scarlatto, il pubblico si è scaldato e da settimane non si discute d’altro in ambito videoludico riguardante il brand. Leggende Pokémon: Arceus viaggia di pari passo, regalando agli appassionati sempre nuovissimi oggetti in-game.

La passione e l’affetto del pubblico verso il franchise porta ad esplorare i personaggi dell’opera da vari artisti che si divertono ogni volta a progettare cose e situazioni diverse: tra crossover con Jojo, fino a Zelda, le illustrazioni si sprecano.

Gli omaggi e le celebrazione non si placano, ed oggi, possiamo ammirare un meraviglioso lavoro in 3D dedicato al gioco di carte collezionabili Pokémon. Un lavoro davvero impeccabile e particolare condiviso da un utente su Reddit.

L’utente heyzeushey ha postato una breve clip in cui mostra la sua splendida creazione.

Stiamo parlando quindi, di una riproduzione 3D della carta Dark Gyarados, creata interamente a mano, sovrapponendo attentamente strato dopo strato per creare un effetto ottico davvero sorprendente. La manifattura incredibile di un’artista appassionato ed innamorato del brand.

Parlando dei tre starter dei nuovi videogiochi, invece:

Quaxly è uno dei tre starter selezionabili del prossimo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, e si tratta di un Anatroccolo di tipo Acqua, seguito da Sprigatito, ovvero un Erbagatto, di tipo Erba, e Fuecoco Fuocodrillo di tipo Fuoco. La semplicità della nona generazione ricorda gli albori della serie, dove il design rispecchiava una leggerezza non indifferente e questo ha permesso di fondere vecchio e nuovo in una buona fusione storica.

Nintendo ha quindi dato il via alla nona generazione Pokémon che fin dal lancio ha fatto già discutere e riflettere gli appassionati, nonostante siano passati pochi giorni dall’annuncio. Ma le meraviglie di internet non si fermano con la notizia appena letta, e ancora una volta colpiscono egregiamente, non si placano, e senza lasciarci fiatare un attimo si presenta con un crossover improponibile, spiccato e divertente, che coinvolge Le Bizzarre Avventure di Jojo, uno dei manga più letti e seguiti in assoluto, vi invitiamo a cliccare al link e non ve ne pentirete.