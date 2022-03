Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time è uno di quei progetti che capitano poche volte nella vita, e proprio per questo devono essere celebrati. Questa produzione è stata una delle poche che ha ottenuto il budget richiesto ed è stato gestito secondo il volere dell’autore, cosa più unica che rara nel mondo degli anime e dei manga. Questo è un onore concesso a pochi eletti, soprattutto se si sta dando un tocco finale a un brand che ormai ha 26 anni di esistenza.

Per festeggiare l’anniversario di Thrice Upon a Time in Giappone, viene rilasciata una meravigliosa production art per il film. Intitolato Rebuild of Evangelion Genga Collection First Volume (Shin Evangelion Gengashu Jokan in lingua giapponese), il libro comprensivo di 352 pagine ha tra i suoi punti forti una raccolta di genga, o key animation frame artwork, illustrazioni realizzate dai migliori artisti dell’animazione giapponese che rappresentano i momenti cruciali e le pose più incisive e importanti di una sequenza di animazione specifica.

Il libro, che riproduce i genga in formato A4 ( i classici 29,7 per 21 centimetri per intenderci) dona al pubblico una panoramica completa sull’intero lavoro che si cela dietro il progetto Rebuild, attraverso artwork pre e post-revisione, layout e persino delle piccole parti di time sheet della produzione dell’animazione.

La densità del materiale in questione, copre solamente la prima parte del film, ma nonostante tutto, il pubblico ha davvero molto da analizzare e studiare, volendo.

Per chiunque voglia acquistare questo pregiato pezzo da collezione, vi ricordiamo che i pre-ordini per Rebuild of Evangelion Genga Collection First Volume sono aperti ora attraverso la pagina del negozio Evangelion Store su Yahoo! Japan per 4.070 yen (35 dollari), con spedizione prevista per la fine del mese di Maggio.

In calce non possiamo di certo non lasciarvi alcuni estratti disponibili sul sito inerente al prodotto dedicato all’opera di Anno:

Evangelion 3.0 You Can (Not) Redo ha debuttato nei cinema del Giappone il 17 Novembre 2012.

È realizzato dallo studio khara sotto la supervisione di Hideaki Anno, anche autore della sceneggiatura, per la regia di Masayuki, Mahiro Maeda e Kazuya Tsurumaki.

In Italia è stato distribuito nei cinema il 25 Settembre 2013 da Nexo Digital e poi pubblicato nella versione 3.33 in DVD e Blu-ray editi da Dynit.

Dal 13 Agosto 2021 è disponibile sul servizio Prime Video di Amazon insieme al resto della Nuova Edizione Cinematografica.

Il film si apre 14 anni dopo la conclusione del precedente e Anno vorrebbe raccontare quel periodo in qualche modo.