Jujutsu Kaisen ha ottenuto un successo travolgente con il film Jujutsu Kaisen 0, prequel della storia di Yuji Itadori raccontata nella serie regolare. L’enorme riscontro del film ha portato diversi studi a produrre delle figure rappresentanti Yuta Okkotsu e la sua fedele alleata Rika, proprio da come possiamo ammirare in uno degli ultimi lavori dello Yoyo Studio.

L’avvincente e malinconica storia di Yuta ha appassionato una vastissima fetta di pubblico, rendendo la pellicola prequel una delle più remunerative del 2021, entrando così di diritto nella classifica dei migliori film con l’incasso più alto di sempre in Giappone, posizionandosi al 34esimo posto.

Attualmente anche nello storyline canonica e principale del manga, Yuta è tornato al centro dell’attenzione grazie al suo coinvolgimento nel Culling Game di Kenjaku, e proprio per omaggiarlo, lo Yoyo Studio ha realizzato una figure apposta per lui.

💥OFERTA PREORDER 🔥YOYO STUDIO Yuta y Rika – #JujutsuKaisen 💶Precio: 480€ 💰Reserva: 150€ ✈Envío Incluido Península 📏Tamaño: 48cm Alto 📦Fecha de Salida: Q4 2022 📩Para reservar o más Info, enviar Mensaje Privado#JujutsuKaisen0 pic.twitter.com/xXqT2edrrk — Majin Store (@MajinStore) March 11, 2022

La statua è Alta 48 centimetri, ed è prevista per gli ultimi mesi del 2022. La fedeltà con cui sono stati scolpiti Yuta e Rika mentre si preparano a combattere contro l’ennesima minaccia è a dir poco inquietante ed è estremamente somigliante rispetto a quanto visto nel film Jujutsu Kaisen 0. Per chi fosse interessato è già possibile pre ordinarla ad un prezzo complessivo di 480 euro.

Ricordiamo che il manga è attualmente in pausa, per via dei problemi di salute dell’autore. Seguite sempre il nostro sito per celeri aggiornamenti.

Jujutsu Kaisen è manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla famossissima rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018. I singoli capitoli vengono poi raccolti e pubblicati nei classici volumi tankōbon. A luglio 2019, Planet Manga ne ha annunciato la pubblicazione italiana, che è iniziata nell’ottobre 2019.

Un adattamento anime di 24 episodi realizzato da MAPPA è stato trasmesso in Giappone dal 3 ottobre 2020 al 27 marzo 2021, e pubblicato su Crunchyroll per lo streaming al di fuori dell’Asia.

A proposito del nuovo videogioco in uscita sui dispositivi mobile:

Jujutsu Kaisen continua il suo percorso incessante di successo, iniziato da quel famigerato boom avvenuto nel corso del 2021. L’opera di Gege Akutami avrà anche un videogioco per dispositivi mobile, e il filmato introduttivo del titolo, Phantom Parade, è stato creato dallo studio MAPPA, che attualmente sta lavorando alla stagione in corso de L’Attacco dei Giganti, tra le altre cose.

Negli ultimi anni i videogiochi per dispositivi mobile adattati da manga (One Piece, Ken, Dragon Ball, One Punch Man e tanti altri) di successo sono diventati popolari, oltre che ampiamente apprezzati dal pubblico. Infatti dopo My Hero Academia: The Strongest Hero, arriva anche Jujutsu Kaisen: Phantom Parade, nel corso di questo 2022.