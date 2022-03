La prima stagione della serie animata di Demon Slayer è stata doppiata in italiano, visto che i diritti erano ancora detenuti da Dynit. Successivamente al passaggio del prodotto a Crunchyroll i dubbi riguardanti un doppiaggio della seconda stagione in italiano sono davvero evidenti, visto e considerato che a tal proposito non sono state rilasciate ancora notizie.

Demon Slayer 2 ha visto la sua conclusione in Giappone poco tempo fa e quindi anche in Italia qualcosa si sta muovendo a proposito, nonostante non esistano notizie concrete al riguardo.

Il doppiatore Andrea la Greca, che tra i vari lavori ha anche dato la voce a Kyojuro Rengoku, ha postato una storia abbastanza importante su Instagram, rivelando che tra un anello e l’altro stava lavorando al doppiaggio di Demon Slayer, con tanto di tag alla serie. Nel post in questione Andrea ha scritto:

E si ridoppia uno dei miei personaggi preferiti!

Infine il tutto è stato ornato da messaggi di spoiler e fiamme incandescenti tutte intorno, come per citare e omaggiare il bellissimo personaggio di Rengoku.

Demon Slayer fin dalla sua uscita in cartaceo ha strappato tutti i record possibili non solo come prodotto giapponese diffuso in Europa, ma anche nel resto del Pianeta affermandosi come una sorpresa gradita ed eccellente. Il lavoro svolto con la trasposizione anime ha dato i suoi frutti, e temi e personaggi inerenti alla storia hanno colpito davvero tutti, ma tutti, anche gli insegnanti di matematica.