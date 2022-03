Evangelion ha concluso la sua storia con l’uscita di Shin Eva su Amazon Prime Video la scorsa estate e da allora Hideaki Anno non ha espresso nulla al riguardo della serie e il suo futuro. Ora però, il regista ha discusso dell’argomento in questione, tramite un rilevante botta e risposta con i fan.

Il director di Evangelion per celebrare l’imminente anniversario del progetto Rebuild ha avviato una sessione di botta e risposta con i fan su Twitter rispondendo a tutte le loro curiosità:

Anno ha dichiarato ufficialmente che non sarebbe mai salito sull’Eva nemmeno sotto tortura;

Non ha un valore numerico per definire Eva 3.0 + 1.0, ma gli darebbe un punteggio da 0 a infinito;

I suoi personaggi preferiti sono Asuka, Misato e Ritsuko ;

; Dopo aver terminato le registrazioni concerni al comparto sonoro, il regista non ha più rivisto il film;

Alla domanda se abbia o meno finito con Evangelion, Hideaki Anno ha chiarito: “Questa è la terza volta che lo concludo, direi che possa bastare.“;

Per quanto riguarda il finale, il regista ha chiarito che la felicità di Shinji e le varie interpretazioni sui personaggi sono lasciate agli spettatori (come già ha dichiarato nel corso degli anni).

Le risposte e le domande sono davvero interessanti e concedono anche una piccola infarinatura sulla mente che ha creato una delle opere più influenti del nostro tempo.

Evangelion 3.0 You Can (Not) Redo ha debuttato nei cinema del Giappone il 17 Novembre 2012.

È realizzato dallo studio khara sotto la supervisione di Hideaki Anno, anche autore della sceneggiatura, per la regia di Masayuki, Mahiro Maeda e Kazuya Tsurumaki.

In Italia è stato distribuito nei cinema il 25 Settembre 2013 da Nexo Digital e poi pubblicato nella versione 3.33 in DVD e Blu-ray editi da Dynit.

Dal 13 Agosto 2021 è disponibile sul servizio Prime Video di Amazon insieme al resto della Nuova Edizione Cinematografica.

Il film si apre 14 anni dopo la conclusione del precedente e Anno vorrebbe raccontare quel periodo in qualche modo.