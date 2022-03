Jujutsu Kaisen continua il suo percorso incessante di successo, iniziato da quel famigerato boom avvenuto nel corso del 2021. L’opera di Gege Akutami avrà anche un videogioco per dispositivi mobile, e il filmato introduttivo del titolo, Phantom Parade, è stato creato dallo studio MAPPA, che attualmente sta lavorando alla stagione in corso de L’Attacco dei Giganti, tra le altre cose.

Negli ultimi anni i videogiochi per dispositivi mobile adattati da manga (One Piece, Ken, Dragon Ball, One Punch Man e tanti altri) di successo sono diventati popolari, oltre che ampiamente apprezzati dal pubblico. Infatti dopo My Hero Academia: The Strongest Hero, arriva anche Jujutsu Kaisen: Phantom Parade, nel corso di questo 2022.

Lo staff che sta lavorando al gioco (che sarà disponibile su IOS e Android) ha rilasciato recentemente il filmato di apertura presente nel gioco, realizzato dal celebre, ormai, Studio MAPPA. La clip mostra i personaggi Yuji, Nobara e Fushiguro, insieme alle loro singolari abilità. In attesa della seconda stagione dell’anime, di certo questa è una grande trovata, e un ottimo modo per passare il tempo in compagnia degli stregoni del Jujutsu Tech, personaggi che fanno parte di una delle vostre serie preferite.

La clip introduttiva di Jujutsu Kaisen: Phantom Parade vanta la partecipazione di Eve, che dopo aver eseguito “Kaikai Kitan” nella pima stagione animata, torna alla grande con il brano “Avant”, un pezzo degno di nota. Il gioco free-to-play, si presenta in stile gacha e introdurrà anche tre personaggi inediti. Gli stregoni Saki Rindo, Kaito Yuki e Kensuke Nagino saranno doppiati rispettivamente da Rina Sato, Kotaro Nishiyama e Rikiya Koyama.

Trovato tutto quello discusso nel tweet condiviso in calce a queste righe, così potete anche iniziare ad analizzare le prime immagini di gioco:

Eve returns to perform Jujutsu Kaisen: Phantom Parade's opening theme song https://t.co/cwEAsp5oIV — Anime News Network (@Anime) March 7, 2022

Jujutsu Kaisen è manga scritto e disegnato da Gege Akutami, pubblicato sulla famossissima rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha a partire dal 5 marzo 2018. I singoli capitoli vengono poi raccolti e pubblicati nei classici volumi tankōbon. A luglio 2019, Planet Manga ne ha annunciato la pubblicazione italiana, che è iniziata nell’ottobre 2019.

Un adattamento anime di 24 episodi realizzato da MAPPA è stato trasmesso in Giappone dal 3 ottobre 2020 al 27 marzo 2021, e pubblicato su Crunchyroll per lo streaming al di fuori dell’Asia.