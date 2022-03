Hogwarts Legacy sarà finalmente svelato durante lo State of Play del 17 Marzo 2022, dove vedrete un gameplay sostanzioso di ben 14 minuti, tratto dalla versione Playstation 5 del titolo.

Per ingannare gli ultimi giorni in attesa del video gameplay dell’opera targata Avalanche Software prodotta da Warner Bros. Interactive, è stata diffusa una breve clip che mostra il risveglio di uno studente all’interno della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts pronto ad affrontare una nuova giornata di lezioni. Anche se breve la clip è davvero interessante, ma a parte qualche accenno alla qualità tecnica non abbiamo molto su cui discutere, visto che il tutto è rimandato allo State of Play del 17 Marzo alle ore 22:00.

In totale la trasmissione avrà una durata di 20 minuti, dove gli sviluppatori forniranno alcuni dettagli in più riguardo a Hogwarts Legacy, insieme ad un gameplay vero e proprio come già citato in precedenza. Arriverà anche un’articolo su Playstation Blog al riguardo una volta concluso il tutto, per delucidazioni e chiarimenti ulteriori e dettagliati. Possiamo dedurre che questa sia una papabile occasione per ottenere anche una data di lancio ufficiale, che dovrebbe aggirarsi nel corso di questo 2022. Il titolo è previsto per PC, Playstation e Xbox.

Hogwarts Legacy è un videogioco di ruolo d’azione ambientato alla fine del 1800 nel mondo magico di Harry Potter, sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Portkey Games. Il gioco sarà distribuito per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S nel 2022.

Hogwarts Legacy è ambientato nel 1800, dove si gioca nei panni uno studente di Hogwarts. Il giocatore potrà scegliere la propria casa di Hogwarts, frequentare le lezioni presso la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, ed esplorare un vasto mondo aperto composto da luoghi tra cui la Foresta Proibita e il Villaggio di Hogsmeade. Nel gioco, il giocatore imparerà a lanciare incantesimi, preparare pozioni, addomesticare bestie magiche e padroneggiare altre abilità di combattimento.

Wands at the ready for an all new State of Play focused on Hogwarts Legacy, featuring an extended first look at gameplay this Thursday, March 17 at 2 PM PT: https://t.co/TwujdB2cBr pic.twitter.com/bFZMWjdZ2t — PlayStation (@PlayStation) March 14, 2022

Il gioco è sviluppato da Avalanche Software, che è stato acquisito dalla Warner Bros. Interactive Entertainment nel gennaio 2017. Nello stesso anno, la Warner Bros. fondò una nuova etichetta editoriale chiamata Portkey Games, dedicata alla gestione della licenza del mondo magico di Harry Potter. Dal 14 Ottobre 2021 Studio Gobo ha assistito lo sviluppo del gioco. Secondo la Warner Bros., la creatrice del franchise J. K. Rowling non è direttamente coinvolta nello sviluppo del gioco. Annunciato a un evento per PlayStation 5 nel settembre 2020, Hogwarts Legacy, inizialmente previsto per il 2021, è entrato in fase di post-produzione nel settembre 2021 e sarà pubblicato per Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S[1] nel 2022.