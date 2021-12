Spider-Man: No Way Home – Kevin Feige spiega come il franchise di Harry Potter ha influenzato la trilogia di Spider-Man nell’MCU

Dopo una lunghissima e trepidante attesa, finalmente il 15 Dicembre scorso in Italia ha debuttato Spider-Man: No Way Home, l’attesissimo Film co-prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures diretto da Jon Watts. Il Film sta riscuotendo un grande successo, è stato certificato anche Fresh (ovvero la visione è consigliata) con un punteggio del 95% da parte della critica americana, ed ha ottenuto un A+ come punteggio su Cinemascore.

Parlando con il canale YouTube FilmIsNow Movie Bloopers & Extras, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato del motivo per cui lo Spider-Man di Tom Holland è così giovane nell’MCU. Feige ha spiegato che questo è stato fatto in modo che la storia potesse esplorare il più possibile i suoi “anni al liceo”, anche confrontandolo con il franchise degli otto Film di Harry Potter.

“Una delle ragioni per cui abbiamo voluto che Peter fosse il più giovane possibile era che così avremmo potuto esplorare i suoi anni al liceo, in una maniera molto simile a quanto fatto dalla saga di Harry Potter dove ogni libro è un anno a scuola.”

Mentre Peter attraversa ogni anno di scuola, tutto porta al come capire che cosa vuole fare nella sua vita, insieme alla sua ragazza e al suo migliore amico:

“Quindi le idee iniziali erano che abbiamo un secondo anno, il terzo anno e poi l’ultimo anno, e noi ci siamo attaccati a questa idea in qualche modo. Lui ha delle incredibili avventure in questi anni. Alla fine Far From Home è risultato essere durante l’estate del terzo anno, e No Way Home è per lo più al suo ultimo anno e, il momento in cui inizia il suo ultimo anno è dove inizia a capire cosa vuol fare della sua vita, e che lui, MJ e Ned vogliono andare all’Università insieme coincide proprio col momento in cui Mysterio rivela la sua identità. A Peter Parker capita la peggiore delle cose possibili, ovvero viene rivelata la sua identità. Viene incastrato per tutte le cose terribili che sono accadute in Far From Home, e lui vorrebbe solamente iniziare il suo ultimo anno e viverlo come un ragazzo normale, ma invece è in un continuo tira-e-molla fra essere un eroe ed essere un ragazzo normale.”

Il franchise di Harry Potter prodotto dalla Warner Bros ha riscosso molto successo da quando è stato realizzato per la prima volta 20 anni fa, con 8 Film realizzati, il franchise vanta ora il terzo incasso più alto di tutti i tempi dietro i franchise di Star Wars e del Marvel Cinematic Universe.

Spider-Man: No Way Home – Trama & Cast

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Nel cast ritroviamo Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Marisa Tomei (zia May), Jacob Batalon (Ned Leeds), Zendaya (Michelle “MJ” Jones), Tony Revolori (Flash Thompson), Jon Favreau (Happy Hogan) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). È previsto il ritorno di Jamie Foxx nel ruolo del villain Electro (già visto in The Amazing Spider-Man 2) e di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus (il cattivo di Spider-Man 2), insieme ad altri personaggi dei precedenti Film di Spider-Man.

“Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.”

