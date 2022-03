Quali sono i manga più venduti del primo bimestre 2022? Ecco la top 10

My Hero Academia si conferma nuovamente tra le opere più apprezzate e amate dal pubblico, e nonostante la fine del manga si fa sempre più vicina, quest’ultima continua a catturare nuovi fan. Uno dei battle shonen moderni più apprezzati al momento, scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, festeggia un nuovo traguardo visto e considerato che l’opera è tra la top 10 dei manga più venduti in questo primo bimestre del 2022.

Secondo alcune recenti statistiche aggiornate al 6 Marzo 2022, My Hero Academia conta un totale di circa 1,7 milioni di copie vendute, piazzandosi al sesto posto di una classifica da record. Chi sarà il primo?

La grande sorpresa è che in vetta questa volta, non leggiamo né One Piece, né il freschissimo Demon Slayer. Grazie all’enorme vantaggio donatogli dal lungometraggio rilasciato recentemente, al primo posto, nella classifica dei manga più venduti di questa prima parte del 2022, tocca a Jujutsu Kaisen di Gege Akutami. Ma visto che l’autore è in pausa per problemi di salute, l’opera potrebbe perdere presto la corona e fare spazio ad altre storie. Ma questo non è presto detto comunque.

A succedergli, nel caso l’ipotesi sopracitata si avveri, potrebbe essere Tokyo Revengers dato che segue Jujutsu Kaisen al secondo posto con milioni di copie vendute. Al terzo gradino ormai, vediamo una lotta senza pari tra One Piece e Demon Slayer, con quest’ultimo che per qualche copia in meno e più in basso rispetto all’opera di Oda. Dopo My Hero Academia è presente Kaiju No. 8, l’interessantissima opera che sarà pubblicata anche da Star Comics, che per l’occasione ha rilasciato il primo capitolo della storia gratis online.

Qui potete consultare le statistiche e andare maggiormente nel dettaglio.

Ricordiamo che One Piece avrà una versione in live-action prodotto da Netflix:

Il cast quando è stato rivelato ovviamente ha suscitato polemiche e discussioni non indifferenti da parte del pubblico, mantenendo alte la diffusione delle news nelle prime settimane della dichiarazione ufficiale degli attori.

One Piece attualmente è al capitolo 1043; la saga di Wano è alle battute finali e Rufy è sempre più pronto al suo destino. Se il live-action avrà successo, il materiale alla produzione ed agli sceneggiatori, di certo non mancherà. Il caso Cowboy Bebop (qui la nostra recensione) di certo ha scosso l’utenza che non ha alte aspettative per la produzione.

Il capitolo 1043 di One Piece è uscito domenica 13 marzo su Manga Plus.

One Piece gode di una fama incredibile, dovuta ad una storia appassionante che da anni cattura, ed ha catturato milioni di lettori in tutto il mondo. L’omonima serie, grazie a questo, possiede un merchandising variegato e prolifero e Shueisha, approfittando della situazione, decide di rilasciare un gioco di carte ufficiale.