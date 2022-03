Neon Genesis Evangelion è uno dei prodotti più influenti del nostro tempo e la sua inarrestabile corsa conduce sempre a nuovi traguardi che abbracciano tantissime generazioni di appassionati. L’opera di Hideaki Anno è stata tra le più influenti e prolifiche nel corso di questi ultimi 30 anni, colpendo non solo i fan giapponesi ma anche quelli di tutto il mondo, con una narrazione inizialmente scandita nel corso di 26 episodi, trasmessi originariamente tra il 1995-96.

La serie, successivamente alle discussioni scaturite riguardanti il finale dell’anime, l’opera ha ricevuto due film Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth e The End of Evangelion. Il primo lungometraggio è una sorta di riassunto dei primi 24 episodi con alcune aggiunte inedite, mentre la seconda parte fa da prologo al secondo film, The End of Evangelion concludendo le vicende come nella concezione finale della serie anime.

Gainax e Khara però, hanno sempre avuto dei problemi rilevanti al riguardo dei diritti di Evangelion, e quindi l’opera di Anno per un consistente lasso di tempo non ha mai ricevuto una nuova edizione Home Video aggiornata, dopo la storica “Platinum Edition” prodotta da Dynit. Nel 2020 però, finalmente è stata annunciata una nuova edizione comprensiva di film (del 1997) e serie Tv insieme: Neon Genesis Evangelion – The Complete Series & Movies. Disponibile sia in Dvd che Blu-Ray.

Come prima mossa, Dynit ha messo in vendita un’edizione per collezionisti numerata, la Neon Genesis Evangelion – Ultimate Edition, che ovviamente, senza manco a dirlo è andata letteralmente a ruba. Una volta esaurita questa versione, Dynit ha annunciato la Neon Genesis Evangelion – The Complete Series & Movies, comprensiva, come già accennato, della serie originale e dei film Death&Rebirth e The End of Evangelion.

Evangelion ha concluso la sua storia con l’uscita di Shin Eva su Amazon Prime Video la scorsa estate, per concludere il nuovo progetto Rebuild of Evangelion iniziato nel lontano 2007 con Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, e concluso proprio nel 2021 con il capitolo finale Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.

Il progetto, oltre i due capitoli già citati, è comprensivo anche di Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance e Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo. La saga Rebuild (ovvero i quattro film citati) non sono compresi nella collection di prossima uscita il 27 di Aprile. Molto probabilmente sarà rilasciato un cofanetto a parte per la nuova saga.

Evangelion è davvero finita? La parola a Anno!