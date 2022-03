One Piece: l'episodio 1014 non sarà trasmesso - L' anime si ferma

One Piece aveva già rilasciato i titoli dei prossimi episodi dell’anime, che avevano preparato i fan ad entrare nel vivo della saga di Wano. Il pubblico attendeva con ansia le prossime vicende, che anticipavano sviluppi incredibili e rivelazioni impattanti che di certo avrebbero scosso i fan. Da come abbiamo discusso in precedenza, l’anime tratto dal manga di Eiichiro Oda, insieme a Dragon Quest, Digimon e tanti altri avevano subito dei ritardi e degli slittamenti, dovuti ad un attacco hacking subito poco tempo fa dalla Toei Animation.

One Piece era ancora in forse, ma qualche ora fa è stata ufficializzata, tramite un comunicato, la notizia riguardante lo slittamento dell’episodio 1014, che ovviamente non andrà in onda il 20 Marzo come previsto. Al suo posto sarà trasmesso l’Episodio Speciale: La Stanza Segreta di Barto”, e successivamente, nelle prossime settimane, saranno riproposte le puntate più emozionanti della saga di Wano.

Digomon Ghost Game subirà la stessa sorte, e il 20 Marzo, al posto della nuova puntata, gli episodi ricominceranno da zero. Gli account ufficiali non hanno rilasciato ancora notizie al riguardo, quindi gli slittamenti, molto probabilmente saranno prolungati a tempo indeterminato.

Toei Animation è tra le case produttrici più prolifiche al momento, ed offre alcune tra le opere più seguite ed apprezzate al mondo: Dragon Ball e One Piece per citarne alcuni. Oltre a queste miniere d’oro appena citate, la compagnia segue anche la produzione di anime di spicco come Dragon Quest: Dai la Grande Avventura, Delicious Party Precure e Digimon Ghost Game.